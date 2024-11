Último filme da franquia que faturou mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias chegou à Netflix

Stu Macher e Billy Loomis, os notórios assassinos da série “Pânico”, permanecem ativos e audaciosos. Desde o massacre ocorrido há 28 anos em Woodsboro, no coração da região do Médio Atlântico dos EUA, esses ícones do terror continuam a dar fôlego à narrativa iniciada por Wes Craven (1939-2015) em 1996. Agora, “Pânico 7” desponta no horizonte, prometendo marcar três décadas da franquia que consolidou seu lugar como a mais bem-sucedida do gênero slasher. A popularidade da série transcendeu os filmes, inspirando paródias, eventos temáticos, propagandas e mantendo a icônica máscara de fantasma presente em festividades como Halloween e Carnaval. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ao retornarem para este novo capítulo, resgatam elementos de “Pânico 5”, introduzindo pistas —verdadeiras e falsas — que estimulam a curiosidade do público. James Vanderbilt e Guy Busick, por sua vez, seguem fielmente a linha do roteiro original elaborado por Kevin Williamson, contribuindo para a longevidade e relevância da série.

A narrativa da franquia também serve como um espelho das tensões sociais, trazendo à tona valores essenciais que garantem a sobrevivência da civilização em meio a um cenário de conflitos crescentes e relações marcadas por abuso e transtornos psicológicos. Esse gênero, que explora cidades aparentemente pacatas onde segredos sombrios se escondem por trás de uma fachada de normalidade, tornou-se um pilar do horror, com personagens excêntricos que desafiam as normas rígidas da comunidade onde vivem.

No centro dessa nova trama, Laura Crane, uma professora de cinema que enfrenta dificuldades para ensinar sobre os clássicos do slasher do século 20 a jovens muitas vezes desinteressados e imprudentes, busca um momento de descontração em um bar chamado Hasta el Fuego, enquanto espera seu acompanhante. No entanto, sua noite toma um rumo inesperado e fatal ao cair em uma armadilha, vítima de um ataque perpetrado por alguém que veste a inconfundível máscara de Ghostface. A participação de Samara Weaving dá início a uma série de eventos que se desdobram em mais ataques, alguns letais.

Logo, os diretores Bettinelli-Olpin e Gillett reintroduzem elementos familiares à plateia, reacendendo a memória coletiva sobre o trauma de Samantha Carpenter, que enfrentou acusações em meio a novos massacres em Woodsboro. A trama também foca em Tara, irmã de Samantha, que tenta escapar da sombra da irmã mais velha e de sua superproteção ao se mudar para Nova York para estudar. Com Melissa Barrera e Jenna Ortega em papéis centrais, a narrativa se desenrola em uma série de reviravoltas, revelando segredos surpreendentes e desafiando as percepções de confiança que as protagonistas têm sobre aqueles ao seu redor.

A nova sequência oferece ao público a dose habitual de suspense e violência, enquanto explora o impacto dos laços familiares e as cicatrizes que esses eventos deixam, reafirmando a relevância da franquia na cultura pop e garantindo que o legado de “Pânico” continue a cativar novas gerações.