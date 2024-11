O filme que mudou a história do Oscar chegou ao Prime Video

Poucas produções cinematográficas conseguem abordar a miséria, a desigualdade e as consequências avassaladoras da falta de recursos com tamanha acuidade e intensidade como “Parasita”, uma obra que resiste a rótulos simplistas. À primeira vista, pode parecer uma comédia social pontuada por um suspense sutil, mas bastam apenas quinze minutos para que se perceba que a narrativa se desdobra em camadas cada vez mais profundas de análise crítica, sempre sustentada por uma história instigante e um estilo visual de rara precisão.

Bong Joon-ho, cineasta sul-coreano, é um dos poucos capazes de trazer à tona essas realidades desconfortáveis, estimulando discussões urgentes sobre disparidades sociais. Seu trabalho em “Parasita” foi merecidamente coroado com o Oscar de Melhor Filme, tornando-se o primeiro longa-metragem em língua não inglesa a conquistar esse prêmio. Essa vitória, inédita desde “Marty” (1955) de Delbert Mann, também rendeu ao diretor a Palma de Ouro de Cannes, um feito alcançado após 65 anos, além do esperado prêmio de Melhor Filme Internacional.

O interesse de Bong por temas de relevância sociológica é evidente em sua filmografia, com exemplos notáveis como “Expresso do Amanhã” (2013) e “Okja” (2017). Esses filmes abriram caminho para a criação de “Parasita”, mas a evolução entre essas obras e a maturidade demonstrada na trama premiada é imensa. A narrativa acompanha a família liderada por Kim Ki-woo, que se vê dobrando caixas de pizza e usando o wi-fi de uma cafeteria local, não por economia, mas pela incapacidade de sustentar uma vida digna. A esperança renasce quando Ki-woo é indicado por um amigo para ser tutor de inglês de uma jovem, dando início a um enredo que revela os artifícios e estratégias que a família emprega para sair da miséria.

Choi Woo-sik brilha em sua atuação, apoiado pelas inteligentes reviravoltas do roteiro de Bong e Han Jin-won. A narrativa incorpora elementos que justificam plenamente o título, explorando o subterrâneo literal e metafórico da imponente mansão. O que começa como uma trama despretensiosa de trapaceiros oportunistas evolui para um drama denso e reflexivo sobre a relação entre os ricos, que exploram os pobres com salários miseráveis, e os desvalidos, que sonham em escapar de sua condição. No final, o filme deixa uma questão pungente sobre quem, de fato, está parasitando quem, sem oferecer respostas prontas ou soluções simplistas.