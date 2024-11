As 10 mais belas canções de Gilberto Gil em todos os tempos

Sou um homem com visão de passado. Um sujeito aquém de seu tempo, em descompasso com a vida, se é que me entendem. Com absurdo atraso para uma pessoa que se considera fã de música brasileira, assisti ao reality show “Em casa com os Gil / Viajando com os Gil” na Prime Vídeo. Tenho uma espécie de alergia e de pé-atrás em relação aos reality shows que envolvem ilustres desconhecidos — muitos deles, néscios completos — ou “celebridades” com notório talento para ludibriar e para conquistar o grande público. Com Gilberto Gil, o buraco era mais embaixo, pois, sempre fui um fã de carteirinha, desde criancinha, quando o ouvi pela primeira vez a cantar “Eu só quero um xodó”, composição de Dominguinhos. A proposta de Andrucha Waddington, diretor do reality, era expor em minúcias os bastidores de Gil e sua prole — incluindo ali, filhos, netos, bisnetos e agregados — durante a preparação para a turnê internacional “Nós, a gente” que se sucedeu na Europa em 2022 e foi idealizada por sua filha, Preta Gil.

A primeira temporada da série detém-se na “internação” da família numa bela, vasta e bucólica propriedade de campo em Araras, interior do Rio de Janeiro, onde Gil e seu clã decidem, democraticamente, qual seria o repertório do futuro show. Cada membro da família, ali hibernado, sugere, justifica e defende a canção predileta que deve fazer parte do espetáculo, no qual, a maior parte dos familiares dividiriam o palco com o patriarca. A segunda temporada do especial mostra as cenas da turnê na Europa, passando por vários países, inclusive, Inglaterra, onde Gil morou durante os anos de exílio imposto pela famigerada ditadura militar no Brasil. Fiquei particularmente encantado com os nomes simples e poéticos dos descendentes — destaque mais do que especial para Sereno, o bisneto — com a delicadeza e com sintonia amorosa da família Gil, desde os mais miudinhos até os veteranos que, durante incontáveis momentos, expõem toda a sua empatia e sensibilidade em depoimentos emocionantes regados a lágrimas. Uma bela e peculiar família chorona. Não resta dúvida de que Gil, Flora — atual esposa — e as ex-companheiras souberam semear e regar as sementes da tolerância, da liberdade e do acolhimento no fértil terreno familiar.

No final das contas, a colheita de amor é robusta. Tão robusta que alimentou em mim o desejo de homenagear Gilberto Gil por meio de uma enquete popular nas redes sociais, onde foi requisitado que as pessoas citassem as suas canções prediletas. Para um artista mundialmente consagrado como Gil, a tarefa de selecionar apenas 10 canções, num universo composto por numerosas pérolas musicais, parecia utópica. E foi mesmo. Acontece que a utopia tem sempre razão. Justamente por isso, prossegui na pesquisa e compilei, para o desfrute de quem ama a boa música e o bom da vida, as 10 mais belas canções de Gilberto Gil em todos os tempos. Apesar de provocativa e polêmica, como qualquer lista de preferências, a enquete não muda nada. Ao contrário, acrescenta um bocado mais de amor onde ele parece transbordar, ou seja, na adorável trajetória de vida de um dos maiores e mais queridos artistas brasileiros. Salve, Gilberto Gil! Salve, o Brasil e a boa música popular brasileira!

A paz https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil2.mp3

Domingo no parque https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil4.mp3

Expresso 2222 https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil5.mp3

Tempo rei https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil6.mp3

Lamento sertanejo https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil7.mp3

Super Homem (A canção) https://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2024/11/GilbertoGil8.mp3