Proibido para cardíacos: suspense com Gerard Butler e Viola Davis que levou 20 milhões aos cinemas, na Netflix

A legislação, em constante evolução, busca moldar uma sociedade mais justa e resguardar os princípios de convivência. A Constituição, enquanto pacto social, assegura direitos fundamentais, como a vida e a propriedade. No entanto, apenas as normas jurídicas têm a capacidade de conter os impulsos mais sombrios da humanidade. Em um cenário onde moral e ética, subjetivas por natureza, se mostram insuficientes para frear o caos, é a estrutura legal que nos afasta da anarquia. Ainda assim, o sistema judicial, mesmo desenhado para promover justiça, apresenta lacunas e imperfeições.

Frequentemente, essa estrutura demonstra fragilidade. Criminosos de alta periculosidade conseguem escapar das malhas da lei, enquanto indivíduos em situações vulneráveis, que cometem delitos motivados por desespero ou pela ausência de suporte do Estado, enfrentam penas severas. Essa desigualdade alimenta a percepção de que o sistema, por vezes, serve a interesses que não refletem a equidade.

O filme “Código de Conduta” (2009), disponível na Netflix, dirigido por F. Gary Gray e roteirizado por Kurt Wimmer, mergulha nas contradições do sistema judiciário. A trama apresenta Clyde Shelton, vivido por Gerard Butler, um engenheiro cuja vida é devastada quando dois invasores, Clarence Darby (Christian Stolte) e Rupert Ames (Josh Stewart), brutalizam sua esposa e filha. Apesar de testemunhar os acontecimentos, Clyde vê seu depoimento ser desacreditado, pois desmaiou durante o ataque. Com evidências consideradas frágeis, o promotor Nick Rice (Jamie Foxx) opta por um acordo que resulta em penas brandas para os criminosos.

Devastado pela injustiça, Clyde decide não apenas vingar sua família, mas também expor as falhas do sistema. Após executar os assassinos de maneira meticulosamente cruel, ele se entrega sem resistência, deixando claro que sua guerra está longe de terminar. Dentro da prisão, Clyde estabelece um jogo psicológico com Rice, oferecendo informações cruciais em troca de privilégios, enquanto orquestra uma série de ataques letais contra figuras do sistema judicial.

O filme destaca a transformação de Clyde em um estrategista impiedoso, guiado por um senso distorcido de justiça. Sua jornada deixa claro que suas ações, por mais brutais que sejam, seguem uma lógica calculada. Ele quer expor as brechas do sistema, forçando as autoridades a confrontarem suas falhas. À medida que o corpo de vítimas cresce, a narrativa desafia o espectador a ponderar sobre os limites da justiça e da vingança.

“Código de Conduta” apresenta um duelo moral intrigante. Gerard Butler entrega uma performance intensa, enquanto Jamie Foxx interpreta com maestria um promotor dividido entre a lei e a ética. O elenco conta ainda com a sempre notável Viola Davis, que adiciona gravidade à trama. O filme não oferece respostas fáceis, mas conduz o público por uma reflexão profunda sobre até onde alguém pode ir em nome da justiça.