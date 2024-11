Drama com Blake Lively baseado em livro que ficou 90 dias na lista dos mais vendidos do New York Times, na Max

Com base no que o filme “É Assim que Acaba” entrega ao espectador, parece claro que ele caminha em uma corda bamba entre drama e suavização dos temas. Sob a direção de Justin Baldoni, e com um roteiro baseado na obra homônima de Colleen Hoover, a narrativa se propõe a abordar questões sérias como abuso e violência doméstica, mas tropeça ao tentar equilibrar seu tom. Blake Lively, interpretando Lily, conduz a trama com firmeza, mas a abordagem do filme pode não ressoar como esperado.

A jornada de Lily começa com uma mudança para Boston, onde decide abrir uma floricultura, cenário emblemático que reflete tanto sua busca por crescimento pessoal quanto sua tentativa de deixar o passado para trás. A relação com seu pai, marcada por conflitos, já estabelece as tensões emocionais que permeiam a trama. É no terraço de um prédio que ela cruza com Ryle Kincaid (Justin Baldoni), um neurocirurgião de charme magnético. O encontro casual evolui rapidamente, tecendo uma narrativa que mistura romance e um futuro sombrio. O fato de Lily se chamar “Lily Blossom Bloom” e ser dona de uma floricultura serve como um recurso narrativo, mas também como uma ironia que poderia ter sido explorada com maior profundidade.

O início promissor da floricultura leva Lily a contratar Allysa (Jenny Slate), que eventualmente revela ser irmã de Ryle. Essa descoberta adiciona uma camada de complexidade à narrativa, uma vez que Allysa compartilha informações cruciais sobre a personalidade do irmão. A princípio, os avisos de Allysa sobre a aversão de Ryle a compromissos sérios podem ser interpretados como um clichê romântico, mas a evolução do personagem de Ryle traz um peso que transborda as convenções usuais.

Conforme Lily e Ryle avançam em sua relação, a trama faz uso de flashbacks para introduzir Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), o primeiro amor de Lily. As cenas entre eles fornecem um pano de fundo emocional, revelando o apoio mútuo durante momentos difíceis. A reintrodução de Atlas na vida de Lily serve como um catalisador para o conflito central, reacendendo sentimentos e expondo as rachaduras no relacionamento de Lily com Ryle.

No entanto, a caracterização de Ryle é onde o filme encontra seu maior desafio. Apesar de seus rompantes de violência, o personagem é frequentemente retratado como encantador e vulnerável. Essa abordagem cria um retrato ambíguo, diluindo a seriedade de suas ações abusivas. A tensão central que deveria emergir da crescente violência e do controle emocional é, em muitos momentos, abafada por uma narrativa que parece hesitar em confrontar a verdadeira gravidade da situação.

Fontes próximas à produção indicam que divergências criativas entre Baldoni e Lively contribuíram para essa falta de clareza. Enquanto Baldoni supostamente defendia uma narrativa mais direta e contundente, Lively teria preferido uma abordagem que suavizasse os momentos mais intensos. Essa diferença de visão artística teria levado a um distanciamento público durante a promoção do filme. Há rumores de que Baldoni, ao ser perguntado sobre uma sequência, sugeriu que Lively assumisse a direção, sinalizando um possível esgotamento das tensões criativas entre ambos.

O resultado final é um filme que, embora pretenda iluminar os efeitos devastadores do abuso, não consegue sustentar o impacto emocional necessário. As escolhas criativas tornam a jornada de Lily menos visceral, o que pode frustrar espectadores que buscam uma exploração mais incisiva do tema. Mesmo assim, “É Assim que Acaba” oferece uma visão parcial e, em certa medida, acessível sobre os desafios enfrentados por muitas mulheres, deixando ao público a tarefa de preencher as lacunas emocionais que a narrativa opta por não explorar em sua totalidade.