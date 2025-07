5 melhores suspenses dos últimos 5 anos

O suspense é um gênero que se reinventa em ciclos. Nos últimos cinco anos, o que se viu foi uma transformação silenciosa: menos sustos fáceis, mais inquietação crescente. O medo deixa de ser uma resposta instintiva ao imprevisível e se torna uma presença constante, sutil, psicológica. Em um mundo saturado por estímulos e saturado por verdades fáceis, os novos suspenses se aproximam mais da dúvida do que da certeza, mais da sugestão do que da revelação. O que faz o gênero voltar a pulsar não é o que ele mostra, mas o que ele recusa. E nesse campo da recusa, onde o silêncio e a tensão se equilibram com precisão, surgiram algumas das melhores experiências cinematográficas recentes.

Muito além da fórmula da casa assombrada ou do assassino mascarado, esses filmes trabalham com feridas abertas, traumas familiares, paranoia coletiva e colapsos subjetivos. Há uma sofisticação crescente no modo como os conflitos são construídos: não apenas se pergunta “quem matou?”, mas “o que está em jogo quando ninguém sabe se está acordado?”. O suspense contemporâneo lida com as fronteiras da percepção, os limites da fé, a deterioração da realidade. É um gênero que deixou de apenas prender o fôlego, agora ele prende o pensamento. E isso faz com que, mesmo dias após o fim do filme, o espectador ainda sinta a presença da dúvida, da ameaça, da pergunta que não se cala.

Selecionamos aqui cinco filmes essenciais, lançados nos últimos cinco anos, que representam essa nova era do suspense com inteligência, ousadia e densidade emocional. Todos têm em comum a habilidade de criar atmosferas perturbadoras e dilemas existenciais. Alguns trabalham o terror de forma mais direta, outros preferem o sussurro que cresce como um grito abafado. Há monstros, seitas, obsessões e silêncios — mas, acima de tudo, há a sensação de que algo não está certo. E talvez nunca tenha estado. Prepare-se para experiências que desafiam a lógica, testam os nervos e deixam marcas profundas.

Pecadores (2025), Ryan Coogler Divulgação / Warner Bros. Smoke e Stack Moore são irmãos gêmeos que retornam após anos fora ao sujo Delta do Mississippi, no final dos anos 1930, com o sonho de abrir um clube de blues para reviver a cultura musical da comunidade negra local. Mas o que parecia ser um recomeço pacífico logo encontra resistência feroz: uma força maligna sobrenatural começa a assombrar a cidade, misturando vampirismo, lendas ancestrais e o terror latente de uma Ku Klux Klan transformada em criatura sedenta por poder e sangue. Ao passo que os irmãos confrontam vampiros e fanáticos racistas, segredos profundamente enterrados são revelados, testando suas convicções e laços familiares. O destino do clube, e da comunidade, depende da coragem de Smoke e Stack para enfrentar tanto os monstros da noite quanto os que se escondem atrás de máscaras humanas, numa luta visceral pela verdadeira alma do lugar.

Presença (2025), Steven Soderbergh Divulgação / NEON Durante uma reforma numa casa antiga, uma jovem roteirista começa a documentar acontecimentos estranhos em seu celular. Vozes ecoam sem origem, objetos mudam de lugar, a sensação de estar sendo observada cresce a cada dia. Sozinha no local, ela mergulha em gravações para tentar compreender o que está acontecendo — e o que parecia ser apenas uma manifestação sobrenatural revela conexões com acontecimentos trágicos do passado. A linha entre paranoia e percepção começa a se desfazer, transformando o registro documental em uma confissão angustiante. Filmado inteiramente em iPhone, o longa constrói seu terror na intimidade crua de uma câmera trêmula e numa solidão que parece sussurrar segredos inomináveis.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features Em uma vila isolada na Europa do século 19, a chegada de um novo forasteiro coincide com uma sequência de eventos sombrios: desaparecimentos, epidemias, e um medo crescente que atravessa a noite. Um jovem casal se vê no centro do mistério quando percebe que a figura encapuzada que assombra seus sonhos talvez seja real. O filme reimagina o clássico vampírico com um olhar expressionista e atmosférico, onde cada sombra parece viva e cada silêncio carrega um aviso. Mais do que um monstro, Nosferatu é a representação de um mal antigo e inevitável, uma presença que se alimenta da fragilidade humana, da culpa e do desejo não confessado.

Herege (2023), Scott Beck e Bryan Woods Divulgação / A24 Dois missionários mórmons batem à porta de uma mulher reclusa, conhecida na vizinhança por seu comportamento estranho. O que deveria ser uma conversa banal se transforma em um jogo psicológico tortuoso quando ela decide aprisioná-los, fazendo-os participar de rituais que desafiam sua fé, identidade e sanidade. A casa se torna um labirinto de imposições morais, revelações íntimas e ameaças veladas. A cada tentativa de fuga, um novo dilema se impõe, como se a casa soubesse mais sobre eles do que eles próprios. “Herege” constrói um pesadelo existencial sobre o poder da crença, e o preço de abandoná-la ou mantê-la a qualquer custo.