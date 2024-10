Drama romântico que emocionou público de todas as idades nas salas de cinemas, na Netflix

O cinema, desde antes da pandemia tornar o distanciamento uma regra global, já abordava temas semelhantes. Um exemplo é o filme “A Cinco Passos de Você”, que segue a clássica fórmula de romances adolescentes trágicos. Essa estrutura, repetida inúmeras vezes, prova sua eficácia ao focar em jovens carismáticos e na iminência da morte como motor dramático. É um esquema garantido para arrancar lágrimas: dois protagonistas atraentes, um deles gravemente doente, e um romance que floresce à beira da tragédia iminente. O sucesso desse formato é quase inevitável, com o público se comovendo e as emoções fluindo facilmente.

Dirigido por Justin Baldoni, com roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme é estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, que dão vida aos personagens Stella e Will. Ambos são adolescentes de 17 anos que, enquanto tratam suas respectivas condições de fibrose cística, se conhecem e se apaixonam. No entanto, a doença os impede de se aproximar fisicamente, já que o contato entre eles pode ser fatal devido às bactérias que carregam. A regra de ouro é: nunca se tocar.

Imagine a frustração de um casal apaixonado que não pode nem ao menos se abraçar. Se há algo que o amor evoca, é a necessidade do contato físico, do toque, do carinho. Para aqueles apaixonados, é natural desejar estar perto, sentir a pele do outro, o calor de um abraço, o cheiro do cabelo e o som da respiração. O amor tem essa capacidade de fazer com que até os detalhes mais banais pareçam milagrosos. E é nesse contraste entre o desejo físico e a proibição absoluta que o filme constrói grande parte de sua carga emocional.

A dinâmica entre os protagonistas é interessante por refletir personalidades opostas. Stella, desde a infância, vive com a fibrose cística. A cada ano que passa, ela vê seus aniversários como vitórias contra o tempo, mas também como lembretes de que o fim pode estar mais perto do que o esperado. Ao longo dos anos, essa constante espera pela morte criou nela um profundo desejo de controle. Tudo em sua vida é organizado e planejado com precisão cirúrgica; nada é deixado ao acaso. Já Will, que descobriu a doença mais recentemente, é avesso a esse tipo de disciplina. Ele participa de um tratamento experimental, mas tem uma visão mais relaxada da vida, acreditando que, no final, o destino será o mesmo para ambos: a morte. Essa filosofia o leva a negligenciar as regras, os remédios e até o distanciamento, o que o coloca em conflito com Stella desde o início.

O primeiro encontro entre os dois ocorre quando Stella flagra Will em um ato imprudente. Desde então, ele se torna seu maior admirador, acompanhando todos os vídeos que ela posta em seu canal no YouTube, onde documenta sua luta contra a fibrose. Através dessas gravações, Will descobre muito sobre a vida de Stella, incluindo o luto pela perda de uma amiga no ano anterior e a culpa que ela carrega por ter sobrevivido.

Embora o enredo de “A Cinco Passos de Você” siga caminhos previsíveis, isso não diminui seu impacto. As atuações de Richardson e Sprouse são um dos pontos altos do filme. Ambos têm uma naturalidade que transcende a tela, tornando seus personagens cativantes e autênticos. Mesmo que a trama seja um clichê romântico, o talento dos atores faz com que a experiência seja profundamente tocante e emocionalmente satisfatória. O filme, disponível na Netflix, se destaca como uma narrativa comovente que, apesar de sua simplicidade, consegue capturar as complexidades do amor e da vida diante da morte.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10