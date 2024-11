O primeiro filme da Netflix a ficar mais de 400 dias no Top 10 — já viu?

O início de “Esquadrão 6” é um espetáculo de ação pura que desafia o ritmo tradicional, oferecendo 20 minutos de uma perseguição de carros eletrizante, alternada por closes intensos dos protagonistas, explosões de luzes vibrantes e cenas de violência que prendem a respiração. Essa abertura de tirar o fôlego é uma marca registrada de Michael Bay, conhecido por suas obras carregadas de adrenalina e dinamismo.

Após essa entrada que beira o caos, o filme começa a delinear sua trama central. “Esquadrão 6” narra a história de um grupo de vigilantes liderado por um bilionário do ramo tecnológico, conhecido apenas como “Um”. Com um plano ousado de corrigir algumas das maiores injustiças do mundo, ele convoca sua equipe para depor um ditador do fictício Turgistão. Cada integrante abandonou suas identidades passadas, comprometendo-se inteiramente com a missão de desafiar as regras e encarar os riscos necessários para moldar o destino global.

O filme reflete uma estética que remete ao estilo dinâmico de Guy Ritchie, com cenas que alternam entre slow motion e movimentos acelerados, conferindo um ritmo peculiar à narrativa. A cinematografia, a cargo de Bojan Bazelli, merece destaque por sua capacidade de capturar cada cenário com precisão visual. O uso de 12 tipos diferentes de câmeras é uma prova do desafio técnico assumido por Bazelli, que imprime uma identidade visual marcante às sequências e transforma o filme em um espetáculo visual.

Os cenários do filme, em particular as cenas passadas no Turgistão e no cassino de Las Vegas, foram gravados em Abu Dhabi, trazendo um toque de realismo a uma trama situada em um país fictício que espelha as características de regimes opressores em algumas regiões do Oriente Médio.

No elenco, liderado por Ryan Reynolds, estão Dave Franco, Melanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona e Corey Hawkins. Essa seleção traz uma dinâmica interessante, com cada personagem contribuindo com habilidades específicas para a equipe. Com um orçamento que chegou a 150 milhões de dólares, “Esquadrão 6” figura entre os projetos mais custosos da Netflix, superado apenas por “O Irlandês”.

Apesar do investimento pesado, os resultados foram uma mistura de sucesso e decepção. A produção foi uma das mais assistidas do streaming, alcançando uma audiência considerável logo em seu lançamento. No entanto, segundo Scott Stuber, diretor de filmes da Netflix, a obra falhou em um ponto crucial: criar personagens tão envolventes que pudessem sustentar uma franquia. Isso colocou um fim nas expectativas de sequências futuras.

Mesmo com essa crítica, “Esquadrão 6” continua a figurar entre os sucessos de audiência da plataforma, proporcionando aos fãs do gênero cenas memoráveis de ação, toques de humor, momentos de tensão e pitadas de romance. Para aqueles que buscam uma experiência cinematográfica cheia de adrenalina, este filme entrega o que promete: entretenimento em sua forma mais pura, impulsionado pelo estilo explosivo de Michael Bay.