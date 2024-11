Tome um calmante antes de assistir ao suspense com Gwyneth Paltrow e Jessica Lange que vai te levar ao limite da tensão, na Netflix

A figura da sogra no imaginário popular costuma ser associada a uma personagem inconveniente e controladora. E, de fato, algumas sogras parecem incorporar esse estereótipo. Com ciúmes e proteção excessiva, acabam interferindo de forma intensa na vida dos filhos, tentando assegurar que eles continuem sob sua influência. Em muitos casos, essa intrusão acaba minando relacionamentos românticos e abalando o convívio familiar. Com um senso de posse sobre os filhos, muitas dessas mães não conseguem aceitar que eles eventualmente precisam seguir suas vidas de forma independente. Afinal, todos buscamos voar e descobrir o mundo, em vez de permanecer sempre protegidos no lar.

O thriller de Jonathan Darby, “Segredo de Sangue” (1998), explora profundamente esse temor. No papel principal, Jessica Lange interpreta Martha, uma mãe que, por trás de uma aparência carinhosa e protetora, revela traços de possessividade extremos e uma necessidade de controle alarmante. Seu alvo principal é Jackson (Jonathan Schaech), seu único filho, a quem ela deseja ver de volta no rancho da família, um local marcado pela tragédia da morte do pai dele. Esse acidente, ocorrido anos antes quando o pai caiu de uma ponte próxima, permanece envolto em mistério, tornando-se um elemento de tensão que se desenrola junto à narrativa.

Quando Jackson e sua namorada, Helen (Gwyneth Paltrow), visitam Martha durante o Natal, a sogra inicialmente se mostra simpática e acolhedora. No entanto, é evidente o desejo de Martha de ter Jackson perto novamente. Essa proximidade entre mãe e filho se torna um ponto de incômodo, já que ele deixa claro que sua vida está estabelecida em Nova York ao lado de Helen, resistindo aos apelos maternos de retornar ao rancho.

A situação sofre uma reviravolta quando Helen descobre que está grávida e, após a notícia, aceita o pedido de casamento de Jackson. Com a gravidez e a perda do emprego, o casal decide voltar temporariamente para o rancho, onde Jackson poderá ajudar a gerenciar os negócios da família. O que começa como uma decisão prática logo se transforma em uma fonte de tensão, já que a presença de Martha logo se revela opressiva e manipuladora.

A convivência entre Martha e Helen logo passa a ser sufocante. Martha, com uma atitude aparentemente protetora, começa a manipular situações para isolar Helen emocionalmente, minando sua autoconfiança e tornando sua vida um fardo. Helen percebe o comportamento intrusivo da sogra, mas encontra obstáculos em fazer Jackson enxergar a verdadeira natureza de sua mãe, escondida sob uma fachada de afeto e cuidado. A tensão aumenta quando Helen descobre mais detalhes sobre a morte do pai de Jackson, o que adiciona uma camada de mistério e medo à convivência já tensa.

O filme constrói uma atmosfera de ameaça e urgência, que mantém o público atento aos próximos passos das personagens. No entanto, ele deixa a desejar em certos aspectos, especialmente no desenvolvimento dos personagens e de seus traços psicológicos, o que poderia enriquecer a narrativa. A falta de aprofundamento em suas motivações acaba limitando o entendimento sobre o que leva cada um a agir de determinada maneira. Ainda assim, “Segredo de Sangue” entrega uma dose satisfatória de suspense e uma análise provocadora sobre até onde a obsessão e o desejo de controle podem chegar, especialmente em relações familiares.