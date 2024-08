Romance com Rachel McAdams, no Prime Video, levou 21 milhões de espectadores aos cinemas e faturou 950 milhões de reais nas bilheterias

Imagine sofrer um acidente e perder a memória dos últimos anos de sua vida. Ter parte de sua história esquecida pode ser assustador, especialmente quando os eventos mais impactantes ocorreram dentro desse lapso. Foi o que aconteceu com Kim Carpenter, uma mulher nos Estados Unidos, e inspirou os roteiristas Abby Kohn, Marc Silverstein e Jason Katims a escreverem “Para Sempre”, um longa-metragem de 2012 dirigido por Michael Sucsy.

Isso pode parecer raro, mas não é tão difícil de acontecer com quem sofreu lesão cerebral, como é o caso de Paige (Rachel McAdams), que se envolveu em um acidente de carro junto com seu marido, o produtor musical Leo (Channing Tatum). Leo teve ferimentos leves, mas Paige sofreu traumatismo craniano e passou algumas semanas no hospital, em coma induzido, para que seu cérebro se recuperasse. Quando acordou, não se lembrava de Leo. Não era apenas a fisionomia dele que ela havia esquecido, mas toda a história dos dois juntos.

Como confiar em uma pessoa de quem você não se lembra? Como ir embora para uma casa que você não reconhece? Paige estranha até mesmo as roupas que Leo traz para ela no hospital; elas não são do seu estilo.

As últimas recordações de Paige são de anos atrás. Ela se lembra dos pais, da faculdade de Direito e do casamento marcado com Jeremy (Scott Speedman). No entanto, essa parte de sua vida ficou bem no passado. Na lacuna de tempo da qual ela não se recorda, Paige rompeu com sua família, terminou o noivado com Jeremy, largou a faculdade de Direito para se dedicar à sua paixão pela arte, apaixonou-se por Leo e se casou com ele. Todas essas mudanças parecem radicais demais para o cérebro de Paige, que se recusa a se lembrar desse tempo perdido.

Agora, resta a Leo tentar reconquistá-la, ganhar novamente sua confiança e seu amor. No entanto, o caminho não será fácil, especialmente porque a família de Paige o considera inadequado para ela. Os pais de Paige parecem ter recuperado o controle sobre ela, e caberá a Paige redescobrir a pessoa que se tornou.

O romance explora a tentativa de reconexão do casal e as dificuldades em retomar o relacionamento sem as lembranças compartilhadas. Isso mostra como as coisas que acontecem conosco, as pessoas que conhecemos e os eventos cotidianos moldam quem nos tornamos.

Embora a história se passe em Chicago, o filme foi gravado em Toronto, no Canadá, por questões de orçamento, já que é mais caro filmar nos Estados Unidos. Além disso, Channing Tatum e Rachel McAdams conviveram com pessoas que sofreram perda de memória para compreender as complexidades de sua situação, os desafios emocionais e as experiências, com o intuito de trazer maior realismo e autenticidade para seus papéis.

Com um orçamento de 30 milhões de dólares, o romance arrecadou 196 milhões de dólares nos cinemas. Uma das estratégias foi lançá-lo às vésperas do Dia dos Namorados, promovendo-o como uma opção de programa romântico para os casais. O desempenho nas bilheterias fez com que o filme fosse considerado um sucesso. Além disso, a química entre Rachel McAdams e Channing Tatum, ambos estrelas de romances baseados em livros de Nicholas Sparks (embora em filmes diferentes), foi amplamente elogiada. Um drama romântico com pitadas de comédia, o longa-metragem conta também com atuações de Sam Neill e Jessica Lange.

Filme: Para Sempre

Direção: Michael Sucsy

Ano: 2012

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8