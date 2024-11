Visto por 140 milhões de espectadores, aventura na Netflix é filme mais visto de 2024

Na nova produção de Juan Carlos Fresnadillo, o diretor indicado ao Oscar pelo curta “Esposados”, de 1997, reimagina os contos de fadas com uma pegada sombria e provocativa em “Donzela”. Com Millie Bobby Brown como protagonista, o longa explora a saga de Elodie, uma jovem que aceita se casar com um príncipe ideal aos olhos de sua família, mas que logo se vê presa em uma armadilha que põe sua vida em risco. Vinda de um vilarejo paupérrimo, onde a sobrevivência é uma luta diária, Elodie e sua família veem na oferta de casamento da Rainha Isabelle (interpretada por Robin Wright) uma oportunidade para resgatar o povo da miséria. Sem hesitar, o pai, Lord Bayford, decide aceitar a proposta, apesar das incertezas que rodeiam o reino.

Elodie e sua irmã, Floria, aproveitam os arredores da vila em aventuras e passeios a cavalo, escapando brevemente das dificuldades cotidianas. A jovem tem uma relação hesitante com a madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), com quem trocou farpas em algumas ocasiões, mas mantém uma convivência distante e pacífica. No entanto, a decisão de sua família de levá-la ao castelo para firmar o compromisso com o príncipe suscita apreensões em Elodie, que, mesmo resignada, enxerga no casamento uma forma de socorrer sua comunidade.

A inquietação inicial de Elodie dá lugar a uma surpreendente afinidade com o príncipe Henry (Nick Robinson) ao conhecê-lo. Durante um passeio pelo jardim do palácio, eles se conectam de imediato, e a tensão que sentia pelo matrimônio se dissolve momentaneamente. Juntos, galopam pelo reino, permitindo que Henry lhe revele as belezas ocultas da região, o que a faz crer que seu futuro ao lado dele pode não ser tão sombrio quanto imaginava.

Em paralelo, Lady Bayford tenta se aproximar da rainha Isabelle, mas seu esforço é mal recebido, deixando-a em alerta quanto às intenções da realeza. Preocupada, ela tenta avisar Elodie sobre a possível ameaça que esse casamento representa. Ainda assim, a jovem decide confiar em Henry e segue adiante com a cerimônia, convencida de que sua união beneficiará todos ao seu redor.

Após uma celebração desconcertante, no entanto, o conto de fadas de Elodie desmorona de forma brutal. Em um ato de traição, o príncipe a empurra de um precipício, lançando-a em uma floresta desolada, habitada por um dragão que aniquila qualquer jovem que cai ali como parte de um ritual tenebroso. O dragão anuncia que ela terá o mesmo destino fatal das outras mulheres sacrificadas, mas Elodie decide lutar com todas as suas forças. Em uma jornada intensa e dolorosa, ela entende que não deve depender de salvadores externos; a luta pela sobrevivência depende unicamente de sua determinação e engenhosidade.

“Donzela”, que estreia na Netflix, traz uma versão mais realista e sombria das fábulas de princesas, questionando os antigos clichês e colocando Millie Bobby Brown como uma heroína resiliente, disposta a desafiar o destino.