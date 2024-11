Assistido por 77 milhões de pessoas e 41 dias no Top 10 da Netflix: a comédia mais assistida de 2024

Mark Waters tem uma extensa trajetória em comédias leves e otimistas, mas duas delas, estreladas por Lindsay Lohan, brilham como marcos dos anos 2000. Tanto “Sexta-Feira Muito Louca” quanto “Meninas Malvadas” não apenas conquistaram legiões de fãs como também influenciaram produções subsequentes. Já “A Mãe da Noiva”, uma releitura do clássico “O Pai da Noiva”, protagonizado por Steve Martin nos anos 1990, propõe uma narrativa distinta.

Enquanto Martin cativava com a insegurança paterna de George Banks, “A Mãe da Noiva” segue outro rumo. Embora a personagem de Brooke Shields, Lana, inicialmente pareça controladora, logo se revela alguém que se sacrifica para agradar a filha, abrindo mão de preferências próprias. Mesmo permitindo que um investidor interfira em decisões cruciais do casamento, Lana demonstra que sua prioridade é a felicidade de Emma, sua filha.

Lana é uma médica de prestígio na Johns Hopkins e enfrenta o vazio deixado pela saída da filha de casa. Sua surpresa é grande ao saber do noivado de Emma (Miranda Cosgrove) com RJ (Sean Teale), ainda mais porque desconhecia até mesmo o relacionamento. O casal organiza uma cerimônia em Phuket, onde Lana é confrontada com o pai do noivo, Will (Benjamin Bratt), seu antigo namorado que sumiu sem explicações.

Esse reencontro inesperado entre Lana e Will, após anos de separação, traz à tona conflitos e sentimentos mal resolvidos. Enquanto os filhos tentam concretizar o casamento, o casal precisa lidar com seu passado. A narrativa se apoia em humor exagerado e situações inusitadas, mas sempre com foco na leveza. Será que velhos sentimentos entre Lana e Will atrapalharão os planos dos jovens ou o casamento reacenderá a conexão perdida?

Disponível na Netflix, “A Mãe da Noiva” é um filme despretensioso, feito para quem busca uma pausa leve e divertida. Com atuações cativantes e um tom descontraído, oferece um respiro bem-vindo em dias mais atribulados, garantindo momentos de descontração e boas risadas.