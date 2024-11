Romance que ficou por 37 dias no Top 10 da Netflix vai te fazer querer embarcar no primeiro avião para Roma

Sonhar com um romance na França ou na Itália parece um desejo universal, especialmente para quem já se viu encantado por filmes como “Sob o Sol de Toscana” ou “Beleza Roubada”. Agora, imagine viver não um, mas dois romances, enquanto ainda se é jovem e inexperiente. Essa é a premissa que “Amor e Gelato” explora, ao contar a história de Lina (Susanna Skaggs), uma adolescente que, após a morte de sua mãe, é enviada para Roma. Lá, ela ficará com Francesca (Valentina Lodovini), uma antiga amiga de sua mãe, que guarda segredos e revelações que prometem mudar sua vida.

Lina é o retrato de uma jovem dedicada e responsável, mas cuja existência tem sido pautada por poucas aventuras. Antes de falecer, sua mãe deixa um pedido: que a filha passe o verão em Roma, conheça a cidade e, mais importante, se conecte com seu pai biológico. Ao chegar, Francesca entrega a Lina um diário da mãe, repleto de relatos íntimos sobre seu tempo na Itália, incluindo o romance que resultou no nascimento da protagonista. O diário serve como um portal para o passado, entrelaçando as experiências da mãe com as aventuras que Lina está prestes a viver.

Inicialmente, Lina não demonstra grande entusiasmo pela viagem. Seu desejo é simples: voltar para os Estados Unidos e retomar sua rotina. Porém, a Itália logo começa a exercer seu charme. Primeiro, ela conhece Howard Riley, um professor irlandês que compartilha histórias do tempo em que conviveu com sua mãe. Mas é a chegada de dois jovens que transforma completamente sua estadia. Alessandro (Saul Nanni) é um rebelde de alma inquieta e herdeiro de uma família rica, cuja atitude lembra o charme ousado de James Dean. Por outro lado, Lorenzo (Tobia De Angelis) é um aspirante a chef, com raízes humildes e um coração generoso. O primeiro impressiona pela intensidade e mistério; o segundo, pela autenticidade e gentileza.

Conforme Lina se envolve com Alessandro, ela descobre que, por trás de sua pose confiante, há um jovem perdido e emocionalmente instável. Lorenzo, apesar de sua doçura, enfrenta seu próprio dilema: um relacionamento duradouro com Martina (Veronica Urban), que não está disposta a abrir mão dele. O triângulo amoroso se desenrola entre encontros casuais e momentos íntimos, enquanto Lina tenta equilibrar os sentimentos conflitantes que cada um desperta.

Paralelamente às suas vivências, Lina mergulha nas páginas do diário, conhecendo facetas inesperadas da mãe. Os relatos revelam um lado apaixonado e aventureiro, desafiando as ideias pré-concebidas que Lina tinha sobre ela. Inspirada pelas descobertas, a jovem começa a se abrir para novas experiências. Suas explorações levam-na a uma padaria escondida, famosa por seus marittozi — delicados pãezinhos recheados de chantilly, que encapsulam o espírito doce e acolhedor da Toscana.

Em meio a paisagens encantadoras, ruas de pedra e monumentos históricos, “Amor e Gelato” constrói uma atmosfera que é tão romântica quanto nostálgica. Os cenários vibrantes, que outrora inspiraram mestres como Michelangelo e Botticelli, agora servem de palco para as desventuras de uma jovem que está descobrindo quem realmente é. A história captura não apenas os encantos da Itália, mas também a universalidade do amadurecimento e da busca por identidade.

O filme funciona como uma cápsula de memórias fictícias — não vividas, mas intensamente desejadas. Em sua essência, é um relato caloroso sobre juventude, amor e autodescoberta, transportando o espectador para um verão inesquecível sob o sol da Toscana. “Amor e Gelato” é um convite irresistível para se perder em um mundo de sabores, emoções e momentos que aquecem o coração.