Filme que ficou 81 dias no Top 10 mundial da Netflix e foi visto por 143 milhões de assinantes

A consagrada direção de Juan Carlos Fresnadillo retorna às telas com “Donzela”, uma ousada releitura dos contos de fadas clássicos. No papel principal, Millie Bobby Brown encarna Elodie, uma jovem cuja vida vira de cabeça para baixo quando aceita se casar com um príncipe encantador — ou assim ela acredita. Fresnadillo, reconhecido por sua indicação ao Oscar com o curta “Esposados” (1997), nos leva a um mundo onde nem tudo é o que parece, transformando a narrativa romântica em um conto sombrio de sobrevivência e descoberta.

A trama começa em um vilarejo empobrecido, onde a família de Elodie luta para sobreviver em meio à escassez. Quando a rainha Isabelle (Robin Wright) chega com uma proposta tentadora de casamento para o príncipe Henry (Nick Robinson), o patriarca Lord Bayford vê uma chance de redenção. Sem hesitar, ele aceita a oferta, acreditando que o casamento de sua filha salvará a aldeia.

Porém, o tom de conto de fadas logo dá lugar à inquietação. Mesmo desfrutando de uma infância relativamente livre, Elodie e sua irmã Floria sentem o peso das expectativas familiares. A relação com sua madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), é cordial, mas não plenamente confiável. Quando o acordo é firmado, Elodie embarca para o castelo real com sua família, carregando dúvidas e esperanças conflitantes.

Ao conhecer o príncipe Henry, Elodie se surpreende com sua gentileza e charme. Sua conexão imediata com ele traz um breve alívio, e juntos compartilham momentos idílicos, explorando as belezas naturais do reino. A esperança começa a florescer no coração da jovem, que acredita estar selando um destino feliz para si e para seu povo.

Enquanto isso, Lady Bayford percebe fissuras na superfície perfeita do acordo. Suas tentativas de se aproximar da rainha Isabelle resultam em rejeição e desconfiança. Intuitiva, ela percebe que há algo sinistro por trás da união prometida. Lady Bayford tenta alertar Elodie, que, embora ponderada, decide seguir com o casamento, confiando na aparente bondade de Henry.

No dia do casamento, o clima de celebração logo se transforma em terror. Após uma cerimônia cheia de simbolismos estranhos, o príncipe Henry revela suas verdadeiras intenções, lançando Elodie em um abismo. No fundo, uma floresta árida e sombria abriga um dragão colossal, encarregado de devorar jovens sacrificadas em um ritual macabro.

Longe do conto de fadas que imaginava, Elodie se vê presa em um pesadelo. O dragão, uma figura ao mesmo tempo aterrorizante e sábia, declara que seu destino está selado, como o das muitas mulheres antes dela. Contudo, ao invés de sucumbir ao desespero, Elodie encontra forças em sua resiliência.

Abandonada à própria sorte, a jovem inicia uma árdua jornada para escapar do destino imposto. Usando recursos limitados e enfrentando perigos constantes, Elodie descobre que a verdadeira força vem de dentro. Não há cavaleiro em armadura reluzente para resgatá-la; sua sobrevivência depende apenas de sua coragem, inteligência e determinação.

“Donzela” subverte expectativas ao apresentar uma protagonista que não só desafia os estereótipos de fragilidade, mas também redefine o que significa ser uma heroína. O filme não se limita a ser um thriller de ação; ele tece uma narrativa poderosa sobre empoderamento feminino, resistência e autodeterminação.

Na produção da Netflix, Millie Bobby Brown comprova sua versatilidade, entregando uma performance que carrega o filme com competência. Fresnadillo constrói uma atmosfera densa e visualmente deslumbrante, onde o cenário sombrio e os efeitos especiais elevam a intensidade emocional da trama.

Embora mantenha elementos de aventura que lembram uma típica “sessão da tarde”, “Donzela” vai além, explorando temas mais profundos e oferecendo uma visão moderna e sombria dos contos de princesas. Ao final, fica a mensagem de que a força interior é a verdadeira chave para vencer as adversidades — mesmo quando tudo parece perdido.