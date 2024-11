59 dias no Top 10 mundial: o filme mais assistido da Netflix em 2024 — e talvez você ainda não tenha visto

Uma nova interpretação dos clássicos contos de fadas emerge no mais recente filme de Juan Carlos Fresnadillo, indicado ao Oscar em 1997 por “Esposados”. Com “Donzela”, o cineasta aposta em uma narrativa repleta de tensão e reviravoltas, onde Millie Bobby Brown assume o protagonismo, trazendo à vida a personagem Elodie. A jovem, proveniente de uma aldeia assolada pela pobreza e falta de recursos, vê sua vida mudar ao aceitar um casamento aparentemente vantajoso com um príncipe idealizado. A proposta de união chega por meio da Rainha Isabelle (Robin Wright), que oferece a mão de seu filho ao pai de Elodie, Lord Bayford. Enfrentando dificuldades extremas, ele vê no casamento uma chance de salvar sua família da ruína, aceitando sem hesitar.

Elodie, por sua vez, divide seus dias entre aventuras ao lado de sua irmã, cavalgando pelos arredores da vila. Apesar da relação instável com sua madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), a convivência na casa não é marcada por grandes conflitos, mas a confiança entre elas ainda não está completamente estabelecida. Quando a notícia do casamento é anunciada, Elodie reluta, tomada por dúvidas sobre seu futuro e o desconhecido príncipe que a aguarda no castelo. No entanto, motivada pelo desejo de ajudar sua família e salvar seu povo, ela decide seguir em frente. O caminho até o castelo é marcado por ansiedade, e a jovem observa a paisagem com um misto de apreensão e esperança.

Ao conhecer o príncipe Henry (Nick Robinson), Elodie se surpreende com a imediata conexão entre os dois. Durante uma breve conversa no jardim, as preocupações da jovem parecem se dissipar, especialmente quando o príncipe a convida para uma cavalgada pelas deslumbrantes paisagens do reino. À medida que exploram juntos o território, Elodie começa a acreditar que seu futuro pode ser promissor, e sua angústia em relação ao casamento diminui. A experiência reforça sua confiança na escolha que fez, e o casal avança para o grande dia sem grandes hesitações.

Contudo, enquanto Elodie se aproxima de Henry, Lady Bayford se vê cada vez mais desconfiada. Suas tentativas de estreitar laços com a Rainha Isabelle falham, e ela percebe que algo no acordo não está certo. Aos poucos, fica claro que o casamento pode ser apenas uma fachada para um propósito muito mais sombrio. Lady Bayford tenta alertar Elodie sobre suas suspeitas, mas a jovem, dividida entre o conselho da madrasta e sua confiança recém-adquirida no príncipe, escolhe seguir adiante e subir ao altar.

O ponto de virada acontece logo após a cerimônia. Ao invés de viver um conto de fadas, Elodie é brutalmente traída por Henry, que a joga de um precipício. Ela despenca em uma floresta árida e desolada, onde reside um dragão feroz. Essa criatura, parte de um ritual macabro, tem a missão de exterminar as jovens sacrificadas, enviadas como oferendas para apaziguar forças antigas e destrutivas. Ao cair nesse abismo, Elodie se depara com a realidade aterradora: ela não é a primeira a ser enviada para esse destino, e o dragão a informa que sua sorte será a mesma de todas as outras — fatal.

No entanto, Elodie não se resigna ao destino cruel. Ao longo de uma jornada de autodescoberta, repleta de desafios físicos e emocionais, ela encontra em si mesma a força que jamais imaginou possuir. A cada passo, usando os poucos recursos que encontra ao longo do caminho, Elodie desafia as probabilidades e luta para sobreviver, determinada a retornar à sua família. Nessa luta solitária, ela aprende uma verdade fundamental: sua salvação depende unicamente de sua própria força, e não de qualquer príncipe ou figura externa. O conto, que inicialmente parecia um romance típico, se transforma em uma história de resistência, coragem e empoderamento.

“Donzela”, disponível na Netflix, é uma releitura ousada e sombria das tradicionais histórias de princesas. Embora mantenha alguns elementos que remetem a sessões leves, o filme eleva a narrativa com sua abordagem mais madura, e Millie Bobby Brown demonstra uma vez mais sua habilidade de carregar uma trama complexa, revelando uma protagonista forte e determinada em um papel que explora novos horizontes.