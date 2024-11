Considerada a comédia mais engraçada da história do cinema: filme com Jonah Hill e Emma Stone na Netflix vai te fazer rir por 2 horas

Seth Rogen e Evan Goldberg formam uma dupla que acumula sucessos, com roteiros que incluem “É o Fim”, “A Entrevista” e “Sexo, Drogas e Jingle Bells”. Amigos desde a infância, os dois mantiveram suas trajetórias criativas entrelaçadas, sendo responsáveis por algumas das mais memoráveis comédias, como “Superbad: É Hoje”. A direção ficou a cargo de Greg Mottola, conhecido por títulos como “Férias Frustradas de Verão” e “Um Dia em Nova York”. O enredo de “Superbad”, por sua vez, foi iniciado pelos dois roteiristas quando tinham apenas 13 anos, tornando-se o primeiro projeto escrito por ambos. Embora não tenha sido a estreia de Michael Cera e Jonah Hill, o filme foi crucial para impulsionar suas carreiras.

Por outro lado, Christopher Mintz-Plasse e Emma Stone eram totalmente desconhecidos antes do longa. Ambos foram descobertos através de anúncios em suas escolas, com Emma enfrentando desafios relacionados à timidez, o que dificultava a percepção de seu talento em testes anteriores. No entanto, “Superbad” abriu caminho para que suas carreiras decolassem.

O filme contém inúmeros diálogos improvisados, acompanhados de palavrões, e muitas das cenas absurdas foram inspiradas em eventos reais que aconteceram durante a juventude de Rogen e Goldberg. Detalhes como o incidente da garota que menstrua enquanto dança com Seth realmente ocorreram, além de outras situações inusitadas, como encher garrafas de sabão com cerveja. Esses eventos, aparentemente surreais, são reflexos de suas vivências.

Décadas depois, “Superbad” continua sendo um fenômeno cultural. O filme cativou diferentes gerações que se identificam com os protagonistas que buscam transformar o último ano do ensino médio em algo repleto de experiências emocionantes. Ao escrever o roteiro, Rogen e Goldberg estavam determinados a criar algo que refletisse sua realidade, distante das comédias adolescentes clichês da época. Sua visão crua e honesta da adolescência conectou-se profundamente com o público, tornando-se um sucesso duradouro.

Seth Rogen relembra em uma entrevista que, antes de “Superbad”, o único filme para adolescentes com restrição de idade relevante havia sido “American Pie”. Mesmo assim, ele acreditava que o filme não capturava de forma autêntica a mentalidade dos jovens, especialmente em relação ao sexo, que sempre foi tratado com um certo desconforto. O roteiro de “Superbad” surgiu justamente como uma resposta a essas percepções hollywoodianas distorcidas sobre a adolescência.

Por anos, o roteiro de “Superbad” ficou engavetado, aguardando a oportunidade certa para ser produzido. A virada veio quando Judd Apatow, após o sucesso de “O Virgem de 40 Anos”, conseguiu ajudar Seth Rogen e Evan Goldberg a finalmente obter o financiamento necessário para transformar o projeto em realidade.