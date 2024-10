Thriller de ação com Viola Davis e Gerard Butler vai te fazer suar frio e precisar de um calmante, na Netflix

A legislação é um organismo vivo, em constante adaptação para assegurar uma convivência mais justa e pacífica entre os cidadãos, protegendo direitos fundamentais e a posse de bens. A constituição, enquanto pacto social, visa garantir a segurança e a ordem. Diferente da moral ou da ética, que são individuais e mutáveis, a lei e o sistema de justiça se colocam como barreiras reais contra o caos e a arbitrariedade.

Entretanto, mesmo em um sistema complexo e constantemente aprimorado, falhas permanecem. A justiça, apesar de seu rigor e aprimoramento, nem sempre é precisa ou eficaz. Muitas vezes, criminosos meticulosos escapam ilesos, enquanto indivíduos em situação de vulnerabilidade, que transgridem por desespero e abandono, são punidos com todo o peso legal. Essa disparidade gera frustrações e questionamentos sobre a verdadeira eficiência do sistema.

O filme “Código de Conduta” explora essa crítica por meio de um thriller policial dirigido por F. Gary Gray e roteirizado por Kurt Wimmer. Lançado em 2009, o longa conta a história de Clyde Shelton (Gerard Butler), um engenheiro do Ministério da Defesa, que perde a esposa e a filha de forma brutal durante uma invasão à sua casa. Os criminosos, Clarence Darby (Christian Stolte) e Rupert Ames (Josh Stewart), destroem sua vida em um crime sem sentido e atroz.

Clyde acompanha de perto o processo judicial, mas, apesar de ser testemunha ocular, seu depoimento é enfraquecido pelo trauma que sofreu durante o ataque. Com provas inconsistentes, o promotor Nick Rice (Jamie Foxx) acaba firmando um acordo que permite uma sentença leve para Darby, o principal responsável pela violência. Esse veredicto transforma a dor de Clyde em uma sede implacável de vingança, não só contra os assassinos, mas contra todo o sistema jurídico que falhou em fazer justiça.

Em uma resposta violenta, Clyde executa ambos os criminosos de maneira brutal, sem esconder a autoria dos atos. Quando preso, ele começa a negociar com o promotor, oferecendo informações estratégicas em troca de concessões na prisão. No entanto, o que começa como uma subestimação se transforma em terror, à medida que mortes inesperadas e ataques ao sistema jurídico se intensificam. Clyde se revela implacável, com um plano meticuloso e uma determinação gelada.

O personagem de Clyde torna-se uma figura complexa e ambígua. O trauma o impulsiona a uma transformação profunda, moldando-o em um vingador frio e calculista, que desafia o sistema com consciência plena de seus atos, em uma tentativa de forçar uma mudança estrutural. Em sua atuação, Gerard Butler entrega um Clyde perturbador e feroz, enquanto Jamie Foxx incorpora o promotor pragmático, preso a escolhas éticas e legais delicadas.

A narrativa, densa e provocativa, levanta reflexões profundas sobre justiça e vingança, enquanto o elenco, incluindo uma poderosa participação de Viola Davis, dá vida a uma história que prende a atenção e coloca o espectador diante de um dilema moral contínuo. Em um thriller inquietante, “Código de Conduta” desafia a noção de certo e errado, obrigando o público a escolher um lado diante de um sistema que, por vezes, mais prejudica do que protege.

Filme: Código de Conduta

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2009

Gênero: Suspense/Policial/Drama

Nota: 9