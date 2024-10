Do mesmo roteirista de Taxi Driver e Touro Indomável: filme produzido por Martin Scorsese está na Netflix

Paul Schrader conduz este thriller de suspense estrelado por Oscar Isaac, que encarna Tell, um ex-interrogador do exército condenado por crimes de guerra. Após cumprir pena, ele se torna um jogador de cartas que vagueia entre cassinos, mantendo-se discreto para evitar a atenção das autoridades. A prisão ofereceu-lhe tempo para revisitar seu passado e enfrentar arrependimentos, moldando um homem introspectivo que se move entre as mesas de jogo com cautela. Sob a tutela de John Gordo (Willem Dafoe), um superior que escapou de qualquer punição, Tell aprendeu a vida de cartas, mas é com La Linda (Tiffany Haddish), uma agente de patrocínios, que surge o convite para apostar alto em torneios lucrativos. Embora resistente à ideia, sua rotina sofre uma mudança drástica com a chegada de Cirk (Tye Sheridan), filho de um antigo colega militar.

Cirk, marcado por um lar conturbado após as experiências de guerra do pai, revela planos de vingança contra Gordo, que moldou as vidas de ambos de forma destrutiva. Tell, no entanto, tenta afastá-lo desse caminho, aceitando a ajuda de La Linda para levantar fundos e quitar as dívidas de Cirk, incentivando-o a retomar os estudos e deixar a violência para trás. Entre torneios e tentativas de afastar o jovem da sede por vingança, Tell vê sua vida controlada e reservada ser desestabilizada.

O filme segue um compasso quase ritualístico, em que o silêncio e os pequenos gestos acumulam uma tensão explosiva. A estética obscura enfatiza as reflexões internas de Tell, que luta contra as sombras de seu passado enquanto lida com uma moralidade ambígua e fragmentada. Cada personagem exibe nuances sombrias, fortalecendo o ar enigmático que permeia a trama, com a fotografia sustentando tons e luzes que traduzem os estados emocionais dos protagonistas.

Contemplativo e meticuloso, “The Card Counter” não entrega respostas fáceis, conduzindo o espectador por um caminho de reflexões complexas sobre culpa e redenção. Com uma narrativa que avança em ritmo calculado, o filme é uma experiência voltada para aqueles que apreciam histórias de nuances profundas, onde o silêncio e as expressões dizem tanto quanto as palavras. Disponível na Netflix, a produção se revela como um convite a um mergulho nas camadas contraditórias da psique humana.

Filme: The Card Counter

Direção: Paul Schrader

Ano: 2021

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 9/10