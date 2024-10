O romance mais assistido da Netflix em 2024: a história que conquistou o mundo

Gina Rodriguez é dessas presenças que cativam pela tela, despertando uma simpatia instantânea, a ponto de nos fazer desejar tê-la como amiga fora do universo televisivo. Seu carisma é contagiante, e confesso: assisto produções onde seu nome aparece, mesmo quando o enredo deixa a desejar, só para vê-la em ação. Na mais recente comédia romântica da Netflix, “Jogos de Amor”, Rodriguez interpreta Mack, uma jornalista esportiva de 33 anos que domina a arte da conquista. Junto a um grupo inseparável de amigos — Adam (Damon Wayans Jr.), Brannagan (Augustus Prew) e seu irmão caçula Little (Joel Courtney) —, Mack diverte-se criando desafios de flerte em bares e locais públicos. Ela lidera o grupo em suas táticas criativas e quase profissionais de sedução.

A chegada de Nick Russell (Tom Ellis), um repórter renomado, muda a dinâmica. Nick é o típico homem de destaque: poliglota, escritor em vias de lançar um livro, herói de guerra que já salvou vidas e detentor de uma indicação ao Pulitzer. Ele personifica uma idealização e se torna a figura que todos admiram, mas é Mack quem fica fascinada e deseja algo mais profundo. Embora nunca tenha levado relacionamentos a sério, ela se vê atraída pela ideia de um romance verdadeiro com Nick, um cenário desafiador para quem tem experiência apenas em encontros passageiros. Com o apoio dos amigos, Mack começa a tramar uma estratégia para conquistar um vínculo duradouro com o jornalista.

O enredo gira em torno das situações divertidas e excêntricas que o grupo cria para ajudar Mack a realizar seu plano de romance sério, um desafio para ela, que vive apenas o agora. Com o tempo, Mack percebe que sua visão de Nick é uma construção fantasiosa. Quando a trama finalmente alcança o que parecia ser o desfecho desejado, ela se questiona se aquilo era realmente o que faltava para sua felicidade.

Como comédia romântica leve, não há grandes surpresas no roteiro, que se apoia em uma coleção de clichês. Whit Anderson usa referências de filmes como “Como Perder um Homem em 10 Dias”, “Hitch, Conselheiro Amoroso” e “Enquanto Você Dormia” para compor sua narrativa de amor e desencontros. Em “Jogos de Amor”, fica claro desde cedo que o par certo para Mack talvez seja alguém mais próximo — como Adam. O público, desde as cenas iniciais, entende que a solução está ali, ao lado dela, uma ideia repetida em canções sobre o amor inesperado e próxima de uma fórmula consagrada nas comédias do gênero.

Embora os coadjuvantes de Mack careçam de desenvolvimento, o charme dos atores consegue sustentar a narrativa. “Jogos de Amor” pode não impressionar pela ousadia, mas cumpre seu papel de entreter, garantindo um tempo de leveza e diversão para o espectador. É um filme despretensioso, mas agradável, oferecendo uma pausa revigorante para fugir das preocupações cotidianas.

Filme: Jogos de Amor

Direção: Trish Sie

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10