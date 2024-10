Desligue o cérebro: o filme na Netflix que traz alívio imediato para dias estressantes ou de puro tédio

“Baywatch: S.O.S. Malibu” é uma experiência de entretenimento leve que, ao mesmo tempo, consegue cativar, arrancar risos e até emocionar. Seu potencial para se tornar um clássico é claro, tal qual a série original, que marcou a memória de muitos jovens dos anos 80. A ideia de Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, que originou o fenômeno televisivo “S.O.S. Malibu” entre 1989 e 2001, foi revitalizada por Seth Gordon. Inspirado pela série, Gordon reproduz a atmosfera das praias californianas — ainda que, nesta versão, as cenas sejam filmadas na Flórida e na Geórgia, renomeadas como Emerald Bay, um paraíso fictício onde o mar parece refletir o brilho de esmeraldas. Mesmo com essa leve mudança geográfica, perceptível apenas a olhares atentos, o diretor entrega algo que vai além de uma simples adaptação, criando uma obra envolvente.

A narrativa abre com uma serenidade visual proporcionada pela fotografia de Eric Steelberg, com tons de marrom e dourado, em contraste ao ritmo acelerado que logo toma conta do filme. Mitch Buchannon, vivido por Dwayne “The Rock” Johnson, incorpora com carisma e força o espírito do salvador da costa oeste americana, relembrando a versão icônica de David Hasselhoff. Na introdução, Mitch salva um homem desavisado próximo aos corais, uma sequência que define o tom heroico e destemido de seu personagem. Johnson ocupa o papel com autoridade, assumindo o comando da praia enquanto lida com o desafio de treinar novos recrutas: Ronnie, interpretado por Jon Bass, que deixa a vida tecnológica para buscar sua essência; Matt Brody, atleta olímpico vivido por Zac Efron; e Summer, de Alexandra Daddario, cuja presença reflete a beleza estonteante do cenário aquático.

Com Mitch e as salva-vidas Stephanie Holden, de Ilfenesh Hadera, e CJ Parker, papel de Kelly Rohrbach em homenagem à personagem icônica de Pamela Anderson, a trama envereda por aventuras e perigos. Um crime misterioso lança o grupo em uma investigação que começa no necrotério, onde o humor ácido do filme se mostra em cenas quase escatológicas. A trama se intensifica quando, em um luxuoso baile, Brody precisa enfrentar um cartel que distribui uma nova droga devastadora chamada flakka, alvo de suas investigações.

Momentos surreais, como a luta entre Mitch e o sargento Ellerbee no quarto rosa de uma criança, remetem ao tom politicamente incorreto da série original. A vilã Victoria Leeds, interpretada por Priyanka Chopra Jonas, traz a dose certa de ameaça e sofisticação. O filme ainda reserva espaço para uma aparição especial de Pamela Anderson e uma divertida interação pós-créditos entre The Rock e Hasselhoff, que encerra com um toque nostálgico essa homenagem à série que fez história com suas corridas de salva-vidas em câmera lenta, eternizando um pedaço da cultura televisiva dos anos 90.

Filme: Baywatch: S.O.S. Malibu

Direção: Seth Gordon

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10