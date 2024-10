Uma das melhores atuações de Adam Sandler em drama que ficou por 6 semanas no Top 10 da Netflix em 92 países

A reflexão de Jean Rostand sobre a condição adulta toca em um aspecto essencial da vida: a incessante busca por conexão e significado em meio à solidão inevitável da existência. Ele observa que, ao longo da vida, as pessoas se apegam a várias âncoras para amenizar essa solidão: família, religião e prazeres mundanos são opções que, embora legítimas, falham em preencher completamente o vazio existencial. A carreira profissional também se apresenta como uma dessas âncoras, fornecendo propósito e uma distração temporária das questões mais profundas da vida. No entanto, à medida que o tempo avança, até os mais comprometidos encontram-se diante de limitações, o que pode afetar a autoestima e obscurecer as conquistas anteriormente celebradas.

O processo de envelhecimento inevitavelmente traz uma sensação de perda, uma crescente consciência da finitude e da passagem das oportunidades. Muitos se encontram presos em um ciclo de ilusões, motivados por vaidade e pela busca incessante de sucesso. Aqueles que conseguem romper com essa armadilha egocêntrica deparam-se com a necessidade de se reinventar, de encontrar novos interesses e propósitos que transcendam as limitações do tempo.

O esporte, muitas vezes, serve como uma metáfora poderosa para essa jornada de autodescoberta e aceitação da transitoriedade da vida. No filme “Arremessando Alto” (2022), dirigido por Jeremiah Zagar, essa temática é explorada por meio da trajetória de Stanley Sugarman, um ex-jogador de basquete cuja carreira é interrompida após um grave acidente. Sugarman se vê forçado a reconstruir sua vida, uma tarefa desafiadora que o leva a confrontar não apenas suas limitações físicas, mas também seus objetivos e aspirações.

A narrativa acompanha o encontro de Sugarman com Bo Cruz, um jovem promissor, mas desconhecido, que sonha em se destacar no competitivo cenário do basquete nos Estados Unidos. A história se desenrola em meio a questões universais, como xenofobia, amadurecimento e redenção, sempre com o esporte como pano de fundo. O filme utiliza o basquete não apenas como uma paixão compartilhada pelos personagens, mas também como um veículo para explorar temas mais profundos, como identidade e pertencimento.

As performances dos atores Juancho Hernangómez e Adam Sandler são dignas de nota, com ambos trazendo autenticidade e emoção para seus respectivos papéis. A paixão pelo basquete, evidente em cada cena, é um reflexo do comprometimento dos atores com a história que estão contando. A interação entre os personagens de Sugarman e Cruz é particularmente envolvente, repleta de tensões e momentos de camaradagem, o que confere à narrativa uma profundidade que eleva “Arremessando Alto” a um dos melhores filmes do gênero esportivo disponíveis na Netflix.

Entretanto, o filme vai além de simplesmente retratar a jornada de dois personagens no mundo do basquete profissional. Ele oferece uma análise cuidadosa da natureza humana e das complexidades que permeiam as relações interpessoais. Através dos desafios que Sugarman e Cruz enfrentam, o público é levado a refletir sobre questões como o valor do trabalho árduo, a definição de sucesso e o impacto que o ambiente social tem sobre o indivíduo.

A relação entre mentor e pupilo, que se desenvolve entre Sugarman e Cruz, é central para a trama. Não se trata apenas de uma parceria profissional; é uma conexão humana que envolve ensinamentos, conflitos e autodescoberta. Ambos os personagens passam por um processo de questionamento de suas ambições e convicções. A jornada de Cruz, em especial, destaca a importância da resiliência e da capacidade de adaptação, enquanto ele luta para se integrar a uma nova cultura e superar as dificuldades de viver em um país estrangeiro.

Além disso, o filme explora a pressão constante por sucesso e as armadilhas da fama, lembrando que, mesmo diante de adversidades, é essencial manter-se fiel a si mesmo. A trajetória de Sugarman e Cruz nos recorda que o verdadeiro valor está em perseguir nossos sonhos com integridade e humildade, mesmo quando o caminho se mostra repleto de desafios inesperados.

“Arremessando Alto” é um exemplo de como o esporte pode transcender suas funções primárias e se tornar uma representação de temas mais amplos, como superação, identidade e o eterno conflito entre as ambições pessoais e os limites impostos pela vida. Ao mergulhar nas histórias pessoais dos personagens, o filme oferece ao público uma visão ampliada do que significa lutar pelo que se acredita, mantendo a dignidade e o respeito por si mesmo ao longo do caminho.

Filme: Arremessando Alto

Direção: Jeremiah Zagar

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 9/10