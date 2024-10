Tão deslumbrante quanto um pôr do sol inesquecível, filme com Allen Leech e Elizabeth McGovern na Netflix é um diamante para os olhos

Os abastados, movidos por um impulso quase instintivo de se afastar dos comuns, desenvolvem peculiaridades que muitas vezes nem eles mesmos compreendem. Esses rituais servem para manter a distância segura dos “mortais”, que, direta ou indiretamente, contribuem para que esses poucos afortunados não deixem seus pedestais de glória. Contudo, a riqueza, por mais sólida que pareça, pode desaparecer num piscar de olhos. É por isso que os ricos se cercam de aliados atentos, prontos para eliminar ameaças antes que elas sequer se aproximem do círculo mais íntimo.

Em 2019, Michael Engler trouxe à grande tela a magia de uma série que já encantava muitos há anos. “Downton Abbey”, que havia sido apresentada em 52 episódios ao longo de seis temporadas, foi expandida por Simon Curtis em 2022, que viu nesse universo ainda mais potencial. No filme “Downton Abbey 2: Uma Nova Era”, o diretor oferece aos espectadores uma nova fase para essa ilustre família aristocrática do início do século 20, levando-os a um retiro deslumbrante na Riviera Francesa, ou a algum outro refúgio igualmente luxuoso.

O peso do privilégio vem acompanhado de suas próprias ansiedades. O amor, em meio a esse mundo de ostentação, é uma força paradoxal, ao mesmo tempo frágil e vital. Ele é capaz de revelar verdades que poucos estão dispostos a encarar, despertando os aspectos mais profundos e ignorados da alma. Violet Crawley, a viúva e matriarca, se vê envolvida em um inesperado legado: uma propriedade imponente no sul da França, herdada de alguém com quem tivera contato pela última vez no distante ano de 1860.

Assim, a família parte para esse novo cenário, enquanto a abadia se torna palco de uma filmagem supervisionada pelos sempre fiéis empregados. Julian Fellowes, responsável pelo roteiro, incorpora a atmosfera de mistério e elegância que paira sobre os Crawley, mesclando o charme clássico de filmes como “Singin’ in the Rain” com o contexto da transição para o cinema falado. Ao mesmo tempo, uma influência de Jane Austen percorre o filme, especialmente na forma como Curtis desnuda os segredos da aristocracia, relembrando o público que, apesar de toda a pompa, os nobres também carregam medos e desejos básicos, como a autora fez com maestria em “Orgulho e Preconceito”.

Filme: Downton Abbey 2: Uma Nova Era

Direção: Simon Curtis

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 8/10