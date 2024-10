Considerado o melhor filme da Netflix em 2024, o drama que escandalizou uma nação — e você ainda não viu

“A Grande Entrevista” de Philip Martin, lançado esse ano na Netflix, o que se vê é uma narrativa que equilibra o idealismo de uma época passada com uma pitada de sensacionalismo, sem perder de vista o que mantém o público engajado: uma tensão crescente. A história, baseada na famosa entrevista do príncipe Andrew à BBC, mergulha nas negociações de Sam McAlister (interpretada por Billie Piper), que luta para garantir que o príncipe fale sobre sua conexão com Jeffrey Epstein, um criminoso sexual notório.

Depois que a data e o local da entrevista foram definidos, ambos os lados tinham 70 horas para se preparar para o embate que acabaria com a reputação de Andrew. Emily Maitlis (Gillian Anderson), a entrevistadora, teve um papel crucial ao planejar cada detalhe com sua equipe, antecipando todas as respostas e reações possíveis. Andrew, pressionado pela mídia a se manifestar, viu-se em uma encruzilhada em meio à sua associação com Epstein, cujos crimes de tráfico sexual e abuso infantil continuavam a manchar o nome do príncipe.

A ingenuidade de Andrew ao aceitar o convite para uma entrevista que acabaria por destruir sua imagem pública é um ponto central da trama. No longa, baseado no livro de Sam McAlister, fica claro que até os mais poderosos podem ser desarmados. A preparação de Andrew para a entrevista mostra um homem distante da realidade, preso em uma visão antiquada de nobreza. Sam, com sua determinação feroz e incomparável, mostra-se incansável em sua busca para realizar o impossível, mesmo em meio às dificuldades impostas por seu estilo peculiar e pouco convencional no mundo do jornalismo.

Rufus Sewell, que dá vida ao príncipe Andrew, apresenta um personagem que tropeça em suas próprias palavras e está desconectado da realidade. Ele retrata alguém que, por muito tempo, usou sua posição para se proteger de consequências sérias, mas que, no final, é lembrado como um homem falível, tão mortal quanto qualquer outra pessoa, mesmo envolto em uma aura de privilégio e poder.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10