Considerado um dos filmes do século: obra-prima de Michel Gondry e um dos maiores romances da história do cinema está na Netflix

Os amores interrompidos, fracassados ou extintos parecem repousar em algum espaço invisível, uma dimensão intangível onde sentimentos complexos e contraditórios se acumulam. O amor, uma das emoções mais imprevisíveis que moldam a experiência humana, frequentemente traz consigo uma torrente de sentimentos díspares. Entre duas pessoas que se amam, é comum que momentos preciosos sejam desperdiçados em discussões acaloradas, onde cada um defende obstinadamente sua visão, como se estivessem participando de um embate de certezas frágeis e temporárias. Essa disputa constante sugere que, por vezes, o amor é encarado como uma arena de egos em que cada parceiro se ilude ao acreditar possuir uma razão absoluta. No entanto, no instante em que uma relação chega ao fim, toda a lógica que outrora parecia sustentar o vínculo desmorona, revelando que o amor, para ser autêntico, não precisa de justificativas racionais. Mesmo que acabe — como a própria vida se encerra —, ele deixa uma herança de memórias, tanto agradáveis quanto dolorosas. Paradoxalmente, muitos tentam se livrar dessas lembranças, como se o amor só valesse a pena se fosse leve e isento de desconforto. Essa atitude revela uma compreensão imatura e superficial do que é amar — algo que não só escapa a quem a adota, mas também se mostra além do merecimento de tais indivíduos.

Nesse contexto, “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” eleva ao extremo a ideia de um amor conturbado e profundamente prejudicial a pelo menos um dos envolvidos. Dirigido por Michel Gondry e lançado em 2004, o filme permanece relevante quase duas décadas depois, conquistando tanto o público quanto a crítica. Como toda obra que oferece espaço para interpretações filosóficas, ele continua a revelar novas camadas e significados com cada nova análise. O roteiro, assinado por Charlie Kaufman — uma das mentes mais criativas do cinema contemporâneo —, traz uma sofisticação similar à vista em “Quero Ser John Malkovich” (1999), dirigido por Spike Jonze. Assim como nesse filme anterior, Kaufman não hesita em explorar os recônditos mais íntimos da mente humana, mas desta vez, leva a premissa ainda mais longe, inserindo elementos fantásticos sem a necessidade de respaldo científico rigoroso. Ao mesmo tempo, o enredo evita cair em uma fantasia desmedida, mantendo uma lógica interna convincente que sustenta a narrativa em sua totalidade.

O protagonista, Joel Barish, é um homem introspectivo e melancólico que, numa decisão impulsiva, pega um trem ao acaso e encontra Clementine. Ela o aborda com a clássica provocação: “Nós já nos conhecemos antes?”, insinuando uma intimidade que Joel prontamente percebe como deliberada. A personagem, interpretada por Kate Winslet, exala uma energia caótica e sedutora, diferente do comportamento reservado de Joel. No entanto, o que começa como uma nova atração logo se revela um eco de algo já vivido: eles foram namorados no passado, mas a relação não resistiu às diferenças e conflitos. Momentos que poderiam ter ficado como lembranças — tardes preguiçosas sob as cobertas, viagens à praia, e até brigas por trivialidades — foram apagados por um procedimento experimental destinado a aliviar a dor do término. A tecnologia prometia libertar ambos do sofrimento causado pelo fim do relacionamento, mas acabou eliminando também todas as memórias que, de algum modo, sustentavam o significado daquele amor.

Gondry constrói sua narrativa com uma precisão que mistura melodrama e surrealismo, deixando clara a fragilidade e a imprevisibilidade das conexões humanas. Os técnicos responsáveis pela operação, Stan e Mary, são aparentemente os únicos que veem alguma satisfação nos resultados práticos do procedimento, mas até esse frágil equilíbrio é abalado por uma reviravolta decisiva na história. É nesse momento que o sinistro Dr. Mierzwiak, interpretado por Tom Wilkinson, entra em cena para tomar medidas drásticas e evitar que sua pesquisa descarrile completamente.

A trama é propositalmente fragmentada, com saltos temporais e cenários que refletem a confusão emocional e mental de Joel. Como o centro narrativo do filme, ele se perde em suas próprias memórias e desejos, agarrando-se desesperadamente a uma vida que não lhe pertence mais. As cenas parecem se dissolver umas nas outras, ecoando a turbulência interna do personagem. Kaufman e Gondry, em uma combinação única de talento criativo, oferecem uma reflexão provocativa sobre a fragilidade e fluidez das relações amorosas contemporâneas, sem jamais desviar o foco do essencial. A narrativa sugere, de maneira sutil, que o amor só pode sobreviver se alimentado pelas lembranças, pois é nelas que reside sua verdadeira permanência.

Filme: Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças

Direção: Michel Gondry

Ano: 2004

Gêneros: Ficção científica/Romance

Nota: 9/10