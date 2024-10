O filme mais assistido do mundo na atualidade: 153 milhões de pessoas já viram nos cinemas — agora é a sua vez na Netflix

A história por trás de “Venom: Tempo de Carnificina” se desenrola com um tom inusitado, centrado na dinâmica peculiar entre dois personagens forçados a coexistir em um mesmo corpo. O filme vai além das convenções de produções sobre heróis e vilões, ao mesclar cenas de ação aceleradas e momentos de humor inteligente, criando um equilíbrio que cativa o espectador. Andy Serkis aproveita sua vasta experiência para extrair do elenco uma performance crua e espontânea, permitindo que o improviso tenha seu papel. Assim, o resultado final é uma obra que surpreende ao abraçar o caos e o inesperado, com toques de romance que desafiam as expectativas tradicionais.

O longa abre com um flashback em 1996, no Reformatório Saint Estes, onde Cletus Kasady, um jovem mentalmente instável, mantém um laço intrigante com Frances Barrison, prisioneira da cela ao lado. O filme sugere uma conexão entre os dois, embora fique claro que o amor é algo distante para Kasady, que gradualmente se transforma em uma figura incontrolável. Frances, interpretada por Naomie Harris, recebe uma aliança de papel, o que inicia sua jornada ao lado de Kasady, marcada por sua natureza perigosa e mágoas reprimidas. Em paralelo, Eddie Brock, jornalista em decadência, luta para manter Venom, o simbionte que habita seu corpo, sob controle, mas falha em cada tentativa, levando a momentos de humor e destruição.

A narrativa avança vinte e cinco anos e Kasady assume a identidade de Carnage, sedento por violência. Enquanto isso, Venom, com uma mistura de ironia e sensibilidade, encara a batalha contra o novo inimigo, ciente de que sua sobrevivência depende da vida de Eddie. Woody Harrelson entrega um Carnage marcado pelo sarcasmo e pela fúria, representando visualmente o turbilhão emocional do personagem. No clímax, o roteiro ainda insere referências inesperadas a figuras como Cervantes e Osho, consolidando a amizade inusitada entre Eddie e Venom, agora inseparáveis em sua jornada caótica.

Filme: Venom: Tempo de Carnificina

Direção: Andy Serkis

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Ficção científica/Comédia

Nota: 8/10