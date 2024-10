O filme épico com Sean Connery levou 50 milhões de espectadores aos cinemas está na Netflix

Lançado em 1995, “Lancelot, o Primeiro Cavaleiro” estreou em um ano de grande agitação para o gênero de filmes épicos medievais, competindo diretamente com produções de peso como “Coração Valente”, dirigido por Mel Gibson, e “Rob Roy — A Saga de uma Paixão”, de Michael Caton-Jones. Essas duas obras capturaram a imaginação do público, deixando a adaptação de Jerry Zucker sobre Lancelot em uma posição menos privilegiada, mesmo com sua abordagem envolvente e uma narrativa cheia de intrigas, romance e batalhas. No entanto, o filme traz uma combinação única de elementos místicos e humanos que merecem uma análise mais profunda, especialmente por destacar a complexidade dos sentimentos e dilemas enfrentados por seus protagonistas. A luta por poder, a busca por autoafirmação e os desafios amorosos são componentes cruciais da história, mas é a maneira como eles se entrelaçam que diferencia essa produção das outras.

O roteiro, assinado por David Hoselton, Lorne Cameron e William Nicholson, oferece uma abordagem inovadora do mito de Lancelot, originado no poema de Chrétien de Troyes. Ao invés de centrar-se apenas na figura heróica do cavaleiro da Távola Redonda, o filme entrega à personagem de Guinevere um papel de destaque que transforma a narrativa. Ela não é apenas o interesse amoroso de um bravo guerreiro, mas sim uma mulher com suas próprias convicções e responsabilidades, dividida entre seus deveres como futura rainha e seus sentimentos por Lancelot. Esse enfoque feminista é um dos maiores trunfos da produção, ao tratar Guinevere como uma figura central em vez de uma mera coadjuvante, algo que a diferencia de outras representações da lenda. Ela é a verdadeira força motriz da trama, uma mulher consciente das necessidades de seu povo e determinada a fazer o que for necessário para protegê-los, mesmo que isso custe sua própria felicidade.

Enquanto isso, Lancelot, interpretado por Richard Gere, é retratado como um espadachim experiente e carismático, vivendo de duelos em troca de moedas, ensinando os camponeses a se defenderem de invasores. Sua vida nômade e descompromissada, no entanto, sofre uma reviravolta quando ele se cruza com Guinevere, que vê nele uma chance de fortalecer a resistência contra Malagant, o príncipe rebelde vivido por Ben Cross. Malagant, por sua vez, é uma ameaça palpável à paz de Camelot, ateando fogo aos vilarejos e tentando desestabilizar o reino. É nesse momento que a relação entre Lancelot e Guinevere começa a ganhar contornos mais intensos, criando uma tensão emocional e moral que move o enredo para direções inesperadas, desafiando as noções tradicionais de honra e lealdade.

A cinematografia de Adam Greenberg aproveita os vastos e sempre verdes campos de Albion, que servem de cenário para os momentos de fuga e reflexão dos personagens, especialmente nas cenas entre Lancelot e Guinevere. O idílio entre eles, embora interrompido por dilemas internos e externos, é retratado com uma beleza visual que contrasta com a crueza dos confrontos armados e das crises políticas. A direção de Zucker, ao explorar essa dualidade entre a luz e a escuridão, tanto na paisagem quanto nas relações humanas, coloca o espectador em um constante estado de expectativa, aguardando o desenrolar das intrigas que envolvem os protagonistas.

No terceiro ato, o julgamento de Lancelot e Guinevere expõe a fragilidade das convicções morais em jogo. Sean Connery, no papel de Arthur, exibe uma nobreza quase sobre-humana, perdoando os amantes em uma demonstração de magnanimidade e sabedoria, características essenciais para o monarca que representa. Contudo, essa resolução não oferece o tipo de final feliz esperado, uma vez que as circunstâncias que cercam os personagens são mais complexas do que aparentam. O filme deixa em aberto a reflexão sobre o destino dos poderosos e daqueles que se apaixonam por eles, evocando temas que, mesmo situados há mais de mil anos, continuam ressoando nas dinâmicas sociais contemporâneas.

Filme: Lancelot, o Primeiro Cavaleiro

Direção: Jerry Zucker

Ano: 1995

Gêneros: Aventura/Romance

Nota: 8/10