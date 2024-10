100 dias no top 10 da Netflix: filme com Benicio del Toro e Alicia Silverstone vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Estrelado pelo vencedor do Oscar Benicio Del Toro, “Camaleões” é um thriller dirigido pelo estreante Grant Singer, que também colaborou no roteiro junto a Del Toro e Benjamin Brewer. Na trama, o detetive Tom Nichols (Del Toro) lidera as investigações sobre o assassinato de uma corretora de imóveis, Summer (Matilda Lutz).

Summer era a namorada de Will Grady (Justin Timberlake), herdeiro da empresa onde trabalhava, mas mantinha um relacionamento secreto com seu ex-marido, Sam Gifford (Karl Glusman). Além de Grady e Gifford, um terceiro suspeito surge: Eli Phillips (Michael Pitt), um homem que foi forçado a vender sua propriedade à empresa da vítima, alimentando um desejo de vingança.

À medida que Nichols avança nas investigações, ele se depara com uma rede de crimes complexa, que inclui tráfico de drogas e corrupção policial. Nessa trama repleta de reviravoltas, ninguém está acima de qualquer suspeita. Para desvendar o mistério, Nichols precisará de uma determinação à prova de balas, enfrentando adversidades como um verdadeiro Frank Serpico em sua busca pela verdade.

Del Toro encarna um detetive com uma ética rígida, que guia sua interação com os colegas sem nunca comprometer seus valores. No entanto, até mesmo ele conhece seus limites, e sua introspecção profunda frequentemente o isola do mundo ao seu redor. O público se vê imerso em suas crises internas, compartilhando a sensação de vertigem enquanto Nichols navega por psicodelias, paranoias e vislumbres que o guiam pelas pistas.

Grant Singer traz ao filme um estilo dinâmico e pulsante, fruto de sua experiência em videoclipes, além de influências de clássicos como “Um Corpo que Cai”, “A Sangue Frio” e “Zodíaco”. A produção com Del Toro foi facilitada pelos produtores Molly Smith e Black Label, que já haviam colaborado com o ator em “Sicario”, e garantiram a parceria com a Netflix para este projeto.

O diretor de fotografia, Mike Gioulakis, utilizou a técnica film box para dar às imagens uma textura única, buscando um visual nostálgico com um toque dos anos 70. Singer optou por filmar a maioria das cenas com apenas uma câmera, exceto a do jantar inicial, onde três câmeras foram usadas para capturar cada detalhe.

Com uma atmosfera noir que vai ganhando intensidade, “Camaleões” encontra seu charme nos detalhes da performance de Del Toro e no cuidado estético de Singer. O enredo, embora familiar, surpreende em alguns momentos, e o filme se destaca pela elegância em sua execução. Este trabalho marca uma estreia promissora para Singer, que já começa sua trajetória ao lado de um ator de peso.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 9/10