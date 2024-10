A comédia romântica polonesa mais assistida da história da Netflix

As relações humanas são marcadas por ciclos de aproximação e afastamento, encontros e desencontros, compondo um jogo emocional tão antigo quanto a própria história. Desde os épicos da Grécia Antiga até as peças imortais de Shakespeare, passando pelos dramas de cineastas como Bergman e Antonioni, a dinâmica entre personagens que se amam, brigam e se reconciliam continua a ser uma força narrativa central na arte. O polonês Filip Zylber se propõe a seguir essa tradição em “Amor² para Sempre,” sua terceira obra dentro de uma franquia que explora as intricadas emoções entre Monika e Enzo, interpretados por Adrianna Chlebicka e Mateusz Banasiuk.

A trama acompanha a jornada deste casal que, após superar desafios como personalidades conflitantes, infidelidades inesperadas e as tentações de amantes oportunistas, agora parece finalmente estar à beira de um compromisso definitivo. Com o casamento no horizonte, tudo parece bem encaminhado, até que uma nova complicação surge, ameaçando o tão esperado final feliz.

Os roteiristas Natalia Matuszek e Wiktor Piątkowski constroem um universo relativamente simples em termos de personagens e enredo, utilizando poucos elementos narrativos e evitando grandes arcos dramáticos. No entanto, a sutileza das interações entre Monika e Enzo, que ora parecem fadados ao fracasso, ora destinados a ficarem juntos, mantém o público intrigado. O filme abre em um cenário bucólico, onde Enzo, o protagonista vivido por Mateusz Banasiuk, reflete sobre os mistérios do amor e o momento em que a paixão começa a se transformar em algo mais profundo, algo que ele acredita ser uma felicidade quase utópica. Sua certeza de que passará o resto da vida ao lado de Monika contrasta com os sutis indícios que a narrativa nos oferece de que essa não será uma jornada tranquila. Zylber lança fragmentos de histórias paralelas que sugerem que Enzo talvez não seja o par ideal, uma dúvida que a personagem Ewa, interpretada por Magdalena Pociecha, reforça ao longo do filme.

À medida que a trama avança, Zylber se utiliza de momentos de comédia e drama para explorar as nuances do relacionamento de Monika e Enzo, propondo ao público uma reflexão sobre as complexidades do amor moderno. Embora o filme siga a fórmula tradicional das comédias românticas, em que o amor acaba triunfando contra todas as adversidades, o caminho até esse final feliz é pontuado por uma série de questionamentos que dão à obra um tom mais agridoce. Em vez de proporcionar uma conclusão óbvia e confortável, o desfecho deixa no ar uma certa ambiguidade quanto à solidez desse relacionamento. No fim, mesmo com a vitória do amor, fica a impressão de que o caminho foi menos linear e previsível do que o público esperava, gerando discussões sobre a natureza do compromisso e a fragilidade das expectativas que construímos em torno das relações humanas.

Filme: Amor² para Sempre

Direção: Filip Zylber

Ano: 2023

Gênero: Comédia romântica

Nota: 7/10