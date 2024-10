Inspirado em livro de Haruki Murakami, filme que ganhou o Oscar e foi aplaudido de pé está na Netflix

A aparente completude de um homem talentoso, de sucesso e destemido diante de suas pulsões mais profundas pode ser uma ilusão frágil. Com o tempo, a sensação de invulnerabilidade cede espaço ao reconhecimento de que até os mais sólidos castelos de fantasia estão sujeitos a ruir. Não se percebe o que realmente se pode perder até que o peso das incertezas da vida pressiona e desafia essa pretensa eternidade, deixando o indivíduo à mercê do acaso ou do destino.

No filme “Drive My Car”, essa trajetória é traçada com delicadeza. O diretor japonês Ryûsuke Hamaguchi explora a jornada do protagonista, Yûsuke Kafuku, interpretado por Hidetoshi Nishijima, um ator e diretor de teatro, que enfrenta a necessidade de revisitar seu modo de viver e se relacionar. A narrativa transita entre os momentos de superação e aceitação da derrota, características frequentes na cultura oriental, enquanto Kafuku lida com suas angústias e tenta encontrar novos sentidos em uma vida marcada pela dor.

Inspirado no conto homônimo de Haruki Murakami, publicado em 2022, Hamaguchi capta o caos e a ordem da história, incorporando referências sutis e complexas a clássicos do teatro, estabelecendo uma conexão inventiva entre literatura e arte dramática. A relação de Kafuku com a esposa, Oto, vivida por Reika Kirishima, é explorada em cenas intimistas, que revelam um mundo onde o silêncio e as pausas dizem mais do que palavras, principalmente nos diálogos que se sucedem após os momentos mais pessoais.

A trama também abrange os esforços de Kafuku em encenar uma versão de “Tio Vanya”, de Anton Chekhov, com atores japoneses falando russo, e a inesperada chegada de Misaki, interpretada por Tôko Miura. Essa jovem, encarregada de ser sua motorista após o diagnóstico de glaucoma, traz uma nova perspectiva à vida de Kafuku. À medida que se aproxima dele, ela também lida com seus próprios fantasmas, criando um elo de cumplicidade em meio a uma paisagem de perdas e memórias não resolvidas.

Filme: Drive My Car

Direção: Ryûsuke Hamaguchi

Ano: 2021

Gênero: Thriller/Drama

Nota: 9/10