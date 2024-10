Você vai rir até quase chorar: a comédia que foi assistida por 100 milhões de espectadores desde o seu lançamento

Tripp, um carismático vendedor de barcos de 35 anos, vive confortavelmente com os pais, desfrutando de uma vida sem responsabilidades. Embora seja encantador e atraente, ele possui uma estratégia infalível para evitar relacionamentos sérios: quando leva suas namoradas para casa, faz com que descubram que ainda mora com os pais, o que as leva a romperem com ele. Para Tripp, essa tática é a saída perfeita para evitar compromissos.

No entanto, os pais de Tripp, Sue e Al, estão cansados de ter o filho adulto em casa. Determinados a libertá-lo do ninho, eles contratam Paula, uma especialista em simular namoros, para seduzir Tripp e incentivá-lo a buscar independência. Com uma longa experiência em ajudar outros pais na mesma situação, Paula segue uma série de regras estritas: nunca dormir com os clientes e jamais se apaixonar. Sua missão parece simples — até que ela descobre que Tripp está mais resistente do que aparenta.

À medida que o falso romance avança, Tripp surpreende Paula ao se mostrar menos manipulável do que ela esperava, utilizando suas próprias táticas para resistir. As razões por trás do medo de Tripp em se comprometer começam a emergir, e Paula, acostumada a ter o controle, vê-se em uma posição inesperada. No fim, as regras do amor se mostram imprevisíveis e fogem ao controle de qualquer um.

Dirigido por Tom Dey, o filme, lançado em 2006 e disponível na Netflix, oferece uma comédia romântica leve e previsível, que não exige muito dos espectadores. É uma escolha descomplicada para quem busca uma diversão despretensiosa e uma pausa na rotina.

Filme: Armações do Amor

Direção: Tom Dey

Ano: 2006

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8