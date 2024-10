O filme mais divertido do último ano chegou à Netflix e está dominando o ranking mundial

Apesar do preconceito frequentemente associado a adaptações de jogos para o cinema, “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes” decide encarar o desafio de atrair tanto fãs do RPG de alta fantasia quanto aqueles que não têm familiaridade com o universo dos jogos de tabuleiro e role-playing. Dirigido por Jonathan M. Goldstein e John Francis Daley, o filme investe pesado em cenas recheadas de efeitos especiais para garantir o espetáculo, mesmo sabendo que o artificialismo presente no enredo pode tanto cativar quanto afastar o público. A aposta está na leveza: quanto mais descompromissado o tom, mais fácil é conquistar a simpatia geral. Com a colaboração do corroteirista Michael Gilio, os diretores se esforçam para capturar a essência épica do jogo original, concebido por Gary Gygax e Dave Arneson, e adaptá-la para uma nova narrativa que ressoe no cinema.

A trama acompanha Edgin Darvis, um ex-integrante dos Harpistas, que divide o cotidiano com Holga Kilgore, sua melhor amiga e parceira de aventuras, enquanto juntos criam Kira, filha de Edgin, após a trágica morte da mãe da menina pelos Magos Vermelhos. Embora nunca tenham formado um casal, os dois compartilham uma relação próxima e cúmplice. Quando uma antiga aliança com Forge Fitzwilliam se transforma em traição, Edgin e Holga são entregues às autoridades, graças à intervenção de Sofina, uma impiedosa maga vermelha.

A partir daí, o caos domina a narrativa, que se intensifica com a chegada de novos personagens, como Simon, um mago inseguro interpretado por Justice Smith. Chris Pine, no papel de Edgin, oferece um anti-herói multifacetado, oscilando entre a força bruta de um guerreiro medieval e a ternura de um pai disposto a enfrentar qualquer ameaça pelo bem de sua filha. Ao lado dele, Chloe Coleman surpreende com uma atuação convincente, enquanto Michelle Rodriguez adiciona camadas à personagem Holga, evitando estereótipos óbvios. Já Hugh Grant, no papel de Fitzwilliam, prova mais uma vez que seu talento brilha com maior intensidade nas comédias românticas.

Filme: Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Direção: Jonathan M. Goldstein e John Francis Daley

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 7/10