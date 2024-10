A história de amor da Netflix que vale uma sessão de terapia e vai deixar seu dia mais leve

“Última Chamada para Istambul” explora os desafios do amor com um olhar profundo e inesperado, partindo de uma trama que inicialmente soa como uma comédia romântica casual. Sob a direção de Gonenc Uyanik e roteiro de Nuran Evren Sit, o filme gira em torno de Serin, uma designer de joias, e Mehmet, um músico. Eles se conhecem no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, quando as bagagens se misturam por engano. Unidos pelo destino e pela conexão imediata que sentem, marcada pela familiaridade de Istambul e o idioma compartilhado, decidem seguir juntos para tentar resolver o incidente.

A trama desenrola-se ao longo de uma noite pelas ruas vibrantes de Nova York, onde ambos acabam hospedados em um hotel peculiar. Ali, aventuras, confusões e momentos de pura cumplicidade fortalecem um laço que se torna difícil de ignorar, mesmo que moralmente questionável. Atraídos um pelo outro, mas cientes de seus compromissos matrimoniais, os protagonistas vivem uma intensa noite que culmina em um caso. Na manhã seguinte, com a troca de malas resolvida, a volta à realidade se impõe, mas o filme então revela os motivos que os levaram a trair: a negligência e os problemas não resolvidos em seus casamentos.

Ao refletir sobre o estado do amor, o filme aponta que, tal como uma planta, ele exige cuidados constantes para florescer. Os relacionamentos de Serin e Mehmet falharam em nutrir esse afeto, resultando em uma busca desesperada por satisfação fora dos laços estabelecidos. Mais do que apenas sobre lealdade, o filme aborda a importância do autoconhecimento e da busca pela felicidade própria antes de tentar garantir a do outro. A narrativa transita com maestria entre o romance e o drama, elevando “Última Chamada para Istambul” de uma rom-com aparentemente leve a um profundo exame sobre as razões pelas quais os casamentos muitas vezes se desfazem, resultando em frustração, arrependimentos e desejos não confessados.

Filme: Última Chamada para Istambul

Direção: Gonenc Uyanik

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10