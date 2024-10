A maior aventura da história do cinema: faroeste revisionista com Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones está na Netflix

Na década de 1920, revistas feitas com a polpa da celulose, ganharam o mundo com histórias que misturam o noir, o fantástico e a ficção científica a cenas de ímpeto furioso, tão explícita quanto a imobilidade daquele papel barato permitia. Zorro, o justiceiro misterioso criado por Johnston McCulley (1883-1958) em 1919, ganhou a cultura pop em publicações baratas ao longo dos dez que se seguiram e surgiu no cinema pela primeira vez nos filmes mudos protagonizados por Douglas Fairbanks (1883-1939). Paulatinamente, aquela figura um tanto sombria em sua capa e chapéu pretos foi ganhando nuanças diversas, ora bem-humoradas, ora graves e até sangrentas, e em “A Máscara do Zorro”, Martin Campbell revela mais uma face improvável do anti-herói. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio seguem um Zorro trágico após uma temporada na cadeia, agora em busca de alguém que o represente nos campos da Califórnia do século 19.

Depois de vinte anos mofando no cárcere, Don Diego de la Vega procura seu lugar no mundo. Exercitando uma confiança na vida que beira o desespero, ele se deixa guiar pela intuição, convicto de que os dias de busca e de dúvida estão em seus estertores e, então, merecidamente, virá não o final feliz dos contos de fadas, mas um recomeço, árduo, como todo recomeço, mas igualmente cheio de possibilidades. E malgrado a prudência recomende poupar a alegria e não cantar vitória antes de tudo muito bem amarrado, o peito se enche daquele sentimento sem nome, mas que qualquer um é capaz de identificar tão logo o sinta, e a vontade de se dizer feliz é simplesmente incontrolável. Don Diego deposita em Alejandro Murrieta muito desse possível recomeço, e por aí “A Máscara do Zorro” passa a contar uma história algo refrescante, mirando a pertinácia de um jovem destemido, buscando vingança pela morte de seu irmão. Anthony Hopkins e Antonio Banderas se revezam em sequências empolgantes que misturam lances cômicos e românticos, enfeitados pela bela Elena de Catherine Zeta-Jones. A fotografia de Phil Meheux e a direção de arte de Michael Atwell e Ernie Merlan transportam o espectador para a Califórnia de há duzentos anos, uma época em que a justiça também se fazia pela espada e as coisas nunca deixaram de funcionar.

Filme: A Máscara do Zorro

Direção: Martin Campbell

Ano: 1998

Gêneros: Aventura/Ação

Nota: 8/10