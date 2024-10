Se há uma comédia romântica que vale cada segundo, ela está na Netflix

Woody Allen sempre teve o dom de combinar o tom melancólico com uma dose de charme nostálgico, e “Um Dia Chuvoso em Nova York” é um exemplo claro dessa mistura característica. Embora se passe nos tempos atuais, o filme evoca atmosferas de décadas passadas, como os animados anos 1960 ou 1970. A narrativa é permeada por cenas de personagens degustando martinis em bares com música ao vivo, passeios românticos de charrete e o uso de cigarros com elegância. Filmada em 2017, essa comédia romântica teve seu lançamento adiado por questões controversas e turbulências que abalaram o setor cinematográfico na época.

A história acompanha Gatsby (Timothée Chalamet), um jovem aristocrata que sai de Princeton e vai estudar em Yardley, onde conhece Ashleigh (Elle Fanning), uma garota do Arizona com a cabeça cheia de sonhos e aspirações jornalísticas. Sua ingenuidade em relação à vida urbana contrasta com a perspicácia de Gatsby, que vê a vida em Manhattan como algo fascinante e cheio de histórias para se viver. Ashleigh, com sua ambição de se tornar uma grande jornalista e conquistar um Pulitzer, se lança na cidade com os olhos cheios de possibilidades, enquanto Gatsby vive de apostas e idealiza o caos e a magia de Nova York.

A oportunidade de passar um dia juntos na cidade surge quando Ashleigh é escalada para entrevistar o cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), conhecido por sua personalidade complexa e ideias perturbadoras. Gatsby planeja um itinerário romântico e divertido para acompanhá-la, mas o dia logo se desenrola de maneiras inesperadas. Enquanto ela é atraída pelas intrigas e dramas do mundo cinematográfico, Gatsby embarca em uma série de encontros inesperados e eventos imprevisíveis, que o levam a reencontrar velhos conhecidos, atuar como figurante em uma produção e reacender um antigo sentimento por Chan (Selena Gomez), a irmã de uma ex.

Durante as aventuras de Ashleigh, ela se vê envolvida no turbulento universo do cinema, lidando com dilemas pessoais de cineastas e atores. Encontros com o roteirista Ted (Jude Law) e o astro Francisco Vega (Diego Luna) revelam a ela um mundo de bastidores repleto de segredos e encantos que vão além de suas expectativas iniciais.

O contexto do filme também traz à tona questões contemporâneas. Em 2018, a indústria cinematográfica foi atingida por escândalos, como as denúncias contra Harvey Weinstein e controvérsias envolvendo o próprio Woody Allen. Esses episódios, que ofuscaram o lançamento de “Um Dia Chuvoso em Nova York” em serviços de streaming, adicionam uma camada de complexidade ao enredo que, apesar de romântico e leve, reflete, de maneira sutil, a turbulência do momento.

Por fim, a obra de Allen segue rompendo padrões e instigando discussões, especialmente em um período de tantas incertezas para o cinema. Sob a superfície aparentemente simples, o filme explora a essência contraditória da vida moderna, capturando o encanto de tempos passados enquanto convida o espectador a refletir sobre os dilemas contemporâneos com uma mistura de saudade e crítica.

Filme: Um Dia de Chuva em Nova York

Direção: Woody Allen

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10