Ação e fantasia com Vin Diesel: o filme que arrastou milhões aos cinemas está na Netflix

A saga das bruxas, de uma origem ancestral e permeada por poderes misteriosos, tem atravessado os milênios. Embora seu passado seja marcado por uma combinação de força e vulnerabilidade, essas entidades vivem secretamente entre os humanos desde tempos imemoriais. No entanto, uma única regra restringe sua existência: jamais devem recorrer à magia para prejudicar os seres humanos. Alguns, no entanto, anseiam pela restauração de uma era sombria, quando a Rainha das Bruxas dominava todas as feiticeiras deste e de outros planos. São esses dissidentes que um soldado excepcional tem a missão de enfrentar, impedindo a volta desse poder sombrio.

Em “O Último Caçador de Bruxas”, o protagonista, há mais de oitocentos anos, serve à Machado e Cruz, uma organização dedicada a manter o equilíbrio entre as forças da natureza e o oculto. Ele atua como guardião dessa frágil harmonia, intervindo sempre que o equilíbrio entre os mundos é ameaçado. Sob a direção de Breck Eisner, o filme consegue fugir do previsível, com toques de estilo que variam entre o simples e o sofisticado, graças ao roteiro bem trabalhado de Cory Goodman, Matt Sazama e Burk Sharpless. O talento de Vin Diesel e Michael Caine traz à tela uma química inesperada, que acrescenta uma dimensão envolvente à trama.

Kaulder, o personagem interpretado por Vin Diesel, foi amaldiçoado com a imortalidade pela Rainha Bruxa após derrotá-la em uma batalha épica. Desde então, ele perambula pelo mundo, sempre à espera de novos desafios. Logo no início, o filme entrega uma sequência eletrizante, que nos leva à introdução do padre vivido por Michael Caine, companheiro de Kaulder por décadas em histórias sombrias. Porém, a paz de Kaulder é perturbada quando descobre um plano para ressuscitar a Rainha Bruxa, morta há séculos. A partir daí, o filme mergulha em um thriller sobrenatural, conduzido por uma investigação centrada em um antigo livro de Ellic. Essa busca revela personagens excêntricos, como Max Schlesinger, um confeiteiro cego capaz de transformar mariposas em substâncias alucinógenas, e Belilal, um feiticeiro corpulento e desleixado, conhecido por sua expertise em maldições.

O sucesso de “O Último Caçador de Bruxas” repousa principalmente na presença marcante de Vin Diesel, especialmente nas primeiras cenas. Contudo, Eisner, ciente da necessidade de maior profundidade, sabiamente decide incrementar o enredo. Elementos de humor macabro, reminiscentes de clássicos como “O Exército do Extermínio” (1973), de George Romero, são inseridos para dar um toque diferenciado. Enquanto isso, a dinâmica entre Kaulder e Chloe, uma jovem bruxa interpretada por Rose Leslie, começa a se desenrolar, trazendo um tom sentimental que complementa o clima sombrio do filme de forma eficiente.

Este misto de ação e suspense sobrenatural se mantém envolvente, com reviravoltas bem orquestradas que prendem a atenção. A construção do universo de “O Último Caçador de Bruxas” é sólida, oferecendo uma narrativa que, embora tenha suas raízes no gênero fantástico, consegue se destacar com uma abordagem única e personagens cativantes.

Filme: O Último Caçador de Bruxas

Direção: Breck Eisner

Ano: 2015

Gêneros: Ação/Fantasia/Aventura

Nota: 8/10