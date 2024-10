Último dia para assistir na Netflix: relaxe e mergulhe na comédia romântica terapêutica que é o remédio perfeito para o coração

A comédia “O Casamento do Ano”, uma adaptação de “Mon Frère se Marie”, filme francês, reúne um elenco de peso, composto por quatro astros premiados com o Oscar: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon e Robin Williams. Com uma abordagem leve, descontraída e moderna sobre as dinâmicas familiares, o filme se destaca por quebrar convenções sociais e não temer a exploração dos relacionamentos de maneira sincera e sem filtros. Aqueles que são mais apegados a normas rígidas de comportamento podem até se sentir desconfortáveis com o tom irreverente, já que o filme, desde o início, propõe uma visão mais livre e despretensiosa sobre os laços familiares.

A trama central gira em torno do casamento de Alejandro (Ben Barnes), o filho adotivo mais novo de uma rica família de Connecticut. Alejandro nasceu na Colômbia e foi acolhido por Don (Robert De Niro) e Ellie (Diane Keaton) por meio de um programa humanitário. Na época da adoção, o casal já tinha dois filhos biológicos, Jared (Topher Grace) e Lyla (Katherine Heigl). No entanto, com o passar dos anos, Don e Ellie se separaram de forma amistosa, seguindo caminhos distintos: Ellie embarcou em uma jornada espiritual no Vietnã, enquanto Don formou um novo relacionamento com Bebe (Susan Sarandon), que por sinal era a melhor amiga de Ellie.

Com a proximidade do casamento de Alejandro e Missy (Amanda Seyfried), Ellie retorna à casa da família, onde não pisa há uma década. O reencontro com Don e Bebe cria situações desconfortáveis, especialmente para Ellie, que tenta manter a compostura em prol dos filhos. Lyla, por sua vez, lida com seus próprios dilemas. Recentemente separada do marido, devido à sua infertilidade, ela evita a todo custo a reconciliação com o pai, a quem culpa pelo divórcio dos pais. A tensão entre ela e Don fica evidente ao longo do filme, especialmente pelo medo que Lyla tem de acabar repetindo os mesmos erros do pai.

As coisas se complicam ainda mais quando Alejandro decide convidar sua mãe biológica, Madonna (Patricia Rae), e sua irmã, Nuria (Ana Ayora), para o casamento. Descobre-se que Madonna, uma mulher de fé fervorosa e totalmente contrária ao divórcio, poderia reagir mal ao fato de Don e Ellie estarem separados. Em um esforço para evitar um constrangimento maior, Alejandro pede que seus pais adotivos finjam que ainda estão casados. A decisão desencadeia uma série de confusões, pois Don e Ellie precisam manter a fachada de um casamento feliz e harmonioso durante todo o final de semana. Sentindo-se traída e magoada por ser excluída da farsa, Bebe decide se isolar, ocupando um quarto de hotel, mas, no fim, acaba participando da cerimônia como cerimonialista. Enquanto isso, Jared se envolve com Nuria, e Don tenta interferir na complicada relação de Lyla com o ex-marido.

Apesar de toda a confusão, a família, mesmo com suas disfunções, se mostra profundamente carinhosa e disposta a superar os obstáculos em nome da união familiar. No entanto, o esforço para manter as aparências diante de Madonna acaba falhando, e os segredos que todos tentavam esconder acabam emergindo. Ainda assim, o desenrolar dos acontecimentos revela que, no final, o que realmente importa é o afeto genuíno e o apoio mútuo entre os membros da família.

Sob a direção de Justin Zackham, que adaptou o roteiro escrito por Jean-Stéphane Bron e Karine Sudan, “O Casamento do Ano” opta por desafiar visões mais conservadoras sobre o que constitui uma família. Embora tenha enfrentado críticas de parte do público que não apreciou a desconstrução de modelos familiares tradicionais, o filme oferece uma narrativa agradável e sincera sobre como o amor e a aceitação são os verdadeiros alicerces que sustentam uma família, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Apesar de não ser uma obra-prima inesquecível, o longa entrega uma experiência leve e divertida, ideal para quem busca um momento de descontração, sem grandes pretensões, mas com uma dose generosa de charme e humor.

Filme: O Casamento do Ano

Direção: Justin Zackham

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10