O filme delirante da Netflix que vai te colar no sofá e fazer seu coração pular do peito

A distopia se mantém como um tema recorrente, sendo constantemente revisitado pelo cinema, que busca explorar as ameaças à sobrevivência da humanidade ao longo da história. Em “Onde Está Segunda?”, o enredo destaca a questão, cada vez mais pertinente, do esgotamento dos recursos naturais do planeta, uma realidade que o roteiro de Kerry Williamson e Max Botkin traz à tona de maneira impactante, sob a direção de Tommy Wirkola. O uso da tecnologia para multiplicar personagens permite um vislumbre fascinante das possibilidades do cinema, evocando até mesmo a clássica telenovela brasileira “Mulheres de Areia”, que foi uma das pioneiras a explorar esse conceito. Com os avanços da computação gráfica, o número de personagens pode ser elevado a níveis ainda mais impressionantes, enriquecendo cenários, maquiagem e outros elementos que tornam o cinema uma forma de arte tão poderosa. Contudo, o consumo de recursos para a produção cinematográfica levanta questões sobre a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental da indústria.

Wirkola se inspira em temáticas já abordadas por diretores como Alfonso Cuarón em “Filhos da Esperança” (2006), que explora a destruição do ser humano e a exploração dos recursos naturais. Com um tom de sátira política afiada, “Onde Está Segunda?” revela uma realidade em que regimes autoritários, inspirados em práticas stalinistas, fascistas e nazistas, impõem restrições drásticas, como a proibição de famílias terem mais de um filho. Essa abordagem crítica é um reflexo do genocídio encoberto sob a premissa de um bem maior, evidenciando como os filhos “excedentes” são descartados, aguardando tempos melhores que nunca chegam. A figura de Nicolette Cayman, interpretada com maestria por Glenn Close, representa a elite política que promete um futuro glorioso enquanto perpetua a miséria e a privação. A referência a Mao Tsé-tung, por sua vez, adiciona uma camada de ironia à crítica ao autoritarismo.

As netas de Terrence Settman, sétuplas idênticas que escapam da tirania de Cayman, são uma criação do avô que, em um ato de amor e desespero, lhes dá o nome de cada dia da semana. Willem Dafoe brilha nesse papel, consciente de que salvou suas netas de um destino cruel, enquanto tenta protegê-las da descoberta. A narrativa se desenrola em torno do desafio de manter a identidade delas em segredo, o que se torna uma tarefa quase impossível à medida que crescem e buscam uma vida normal. O avô, então, opta por um plano arriscado: as sete irmãs devem atuar como uma única pessoa, Karen Settman, criando tensões entre elas e seu guardião. Wirkola tece habilmente essa dinâmica, garantindo que cada uma das irmãs tenha sua própria identidade, com a brilhante atuação de Noomi Rapace, que encarna sete personagens distintas, cada uma com suas peculiaridades. A interação entre Rapace e Close em um confronto inicial é uma das cenas mais memoráveis do filme, representando um verdadeiro duelo de titãs.

A proposta distópica do filme é, de fato, seu grande atrativo, utilizando elementos visuais que transmitem a sensação de escassez e caos. Wirkola aproveita ao máximo o uso de figurantes, criando um ambiente saturado que reflete a realidade opressiva das protagonistas. À medida que a narrativa avança, revela-se o sacrifício pessoal das irmãs em nome de um bem maior, mostrando como a figura do avô, ao mesmo tempo redentora e opressiva, representa uma nova forma de condenação. Wirkola, por sua vez, incorpora momentos de terror de maneira eficaz, destacando a brutalidade do regime ao forçar Terrence a mutilar suas netas em um ato desesperado. Essa cena serve como um lembrete perturbador das consequências de uma liberdade excessivamente restringida.

Este filme vai além do entretenimento; “Onde Está Segunda?” exige reflexão do espectador, sendo necessário um entendimento mais profundo para apreender sua crítica sutil. Ao reproduzir um cenário de restrições de liberdades em nome de ideais supostamente nobres, Tommy Wirkola lança um alerta sobre os perigos do politicamente correto, incluindo sua versão ambiental totalitária. O progresso não deve ser alcançado à custa da liberdade de pensamento, pois é exatamente essa liberdade que possibilitou a evolução da sociedade até o presente.

Filme: Onde Está Segunda?

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2017

Gênero: Ficção científica/Ação

Nota: 9/10