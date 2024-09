Vale cada segundo do seu tempo: o maior filme jurídico do cinema contemporâneo está na Netflix

Em “O Preço da Verdade”, dirigido por Todd Haynes, o público é levado a um thriller jurídico impactante, baseado em eventos reais ocorridos em Parkersburg, West Virginia. A trama se concentra em Wilbur Tennant (Bill Camp), um fazendeiro que, ao perceber problemas graves em sua propriedade, busca a ajuda de Rob Bilott (Mark Ruffalo), um advogado especializado em questões ambientais. Tennant suspeita que a gigante química DuPont esteja contaminando suas terras e envenenando seus animais. À medida que Bilott se aprofunda na investigação, ele descobre uma realidade ainda mais alarmante: a empresa está despejando resíduos tóxicos que ameaçam a saúde da comunidade local e prejudicam a biodiversidade do entorno.

A situação se agrava com a descoberta de diversas carcaças de gado e a contaminação dos corpos d’água nas proximidades das áreas de cultivo. Impulsionado por essas revelações, Bilott inicia uma batalha judicial prolongada e desgastante contra a poderosa corporação, acusando-a de negligência e de colocar em risco a vida de milhares de pessoas. O filme destaca os desafios quase insuperáveis que surgem ao enfrentar uma empresa tão influente, que dispõe de recursos financeiros e legais vastos para se defender.

O embate judicial, que inicialmente parecia ser uma disputa pessoal entre Bilott e a DuPont, evolui rapidamente para uma luta por sobrevivência e justiça, não apenas para os moradores de Parkersburg, mas para todas as áreas afetadas pelos resíduos da companhia. Com a pressão aumentando, Bilott também enfrenta dificuldades dentro de seu próprio escritório, onde colegas temem as repercussões financeiras e de imagem ao desafiar uma gigante do setor.

A substância central do processo é o ácido perfluorooctanóico, utilizado na produção de teflon. Essa substância, extremamente resistente ao meio ambiente, é altamente tóxica e pode ser cancerígena, causando sérios danos à saúde pública. A trajetória de Bilott se transforma em uma jornada solitária, colocando em risco não apenas sua carreira, mas também sua vida, enquanto busca pela verdade e pela responsabilização de uma empresa que prosperou em detrimento da saúde de muitos.

À medida que o caso avança, as consequências da contaminação se tornam cada vez mais evidentes: a incidência de câncer aumenta, crianças nascem com sérios problemas de saúde e a comunidade luta para sobreviver em um ambiente apocalíptico. O processo contra a DuPont requer não apenas a coleta de evidências, mas também a bravura necessária para confrontar uma corporação de tamanha magnitude.

Mark Ruffalo, para trazer autenticidade ao seu papel como Bilott, se reuniu várias vezes com o verdadeiro advogado, absorvendo suas emoções e frustrações ao longo da luta legal. Apesar de um orçamento de apenas 11 milhões de dólares, o filme se destaca pela entrega intensa do elenco e pela qualidade da produção. Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman se juntam a Ruffalo para dar vida a uma narrativa que vai além de um simples drama jurídico, provocando uma reflexão crítica sobre os perigos do capitalismo desmedido e a importância da responsabilidade das corporações.

A DuPont, optando por não colaborar com a produção, demonstra um distanciamento da obra, refletindo o antagonismo que a empresa representa na narrativa. Sem grandes efeitos especiais, o filme se sustenta na força do roteiro, nas atuações e em uma fotografia sombria que complementa o tom sério e opressivo da história. A crítica acolheu o filme de maneira positiva, atribuindo uma nota de 85% no Rotten Tomatoes, destacando sua relevância e impacto.

Com uma abordagem minimalista, a produção se concentra em transmitir sua mensagem central e desenvolver emocionalmente seus personagens. “O Preço da Verdade” não apenas narra uma história, mas também inicia uma discussão crítica sobre os impactos das grandes corporações na vida das pessoas comuns, iluminando os riscos ambientais e os sacrifícios feitos em nome do lucro. A coragem de Bilott e a resistência das vítimas locais tornam-se símbolos de uma luta maior: a busca pela verdade em um mundo onde a justiça muitas vezes está atrelada ao poder econômico.

Filme: O Preço da Verdade

Direção: Todd Haynes

Ano: 2019

Gênero: Thriller/Drama/Mistério/Biografia

Nota: 9