Nas últimas duas décadas, o mundo do jornalismo e do entretenimento chacoalhou com revelações bombásticas de lideranças que se revelaram figuras abusivas e violentas, capazes de usar seu poder e influência para controlar pessoas e fazer o mal. Um dos assuntos mais falados do momento na internet é a prisão do rapper e produtor musical P. Diddy, acusado de tráfico s3xu41, dentre outros crimes bárbaros.

Especulações na internet o conectam com a morte da cantora Aalyah, um suposto sequestro de Rihanna e, até mesmo, com supostos abusos que teriam sido cometidos contra Justin Bieber durante sua minoridade. Nada disso ainda tem comprovação, mas muitos documentos da promotoria colocam P. Diddy em uma situação difícil com a lei. Ainda, seu papel nas mortes de Tupac e Biggie Smalls é investigado.

Esse mais recente caso expõe um lado muito sombrio e perverso do entretenimento. No entanto, já tem alguns anos que a caixa de Pandora do showbiz foi aberta, trazendo à tona coisas terríveis. Alguns desses escândalos giraram em torno de uma das maiores emissoras da televisão infantil no mundo, a Nickelodeon. O documentário lançado na HBO Max, “O Lado Sombrio da TV Infantil”, com direção de Mary Robertsn e Emma Schwartz, traz entrevistas com artistas que trabalharam durante sua infância em programas da Nickelodeon, ex-funcionários e familiares.

Chocante e aterrorizante, a série documental revela sem muito filtro os crimes que ocorriam nos bastidores de programas famosos, como “All That”, “O Show da Amanda”, “Zoey 101”, “Victoria Justice”, “iCarly”, “Drake & Josh”, dentre outros. Nos primeiros episódios o público já se sente bastante impactado ao conhecer a história de duas roteiristas que sofreram inúmeros de Dan Schneider, ex-ator e mente criativa por trás de todos esses programas. Se por um lado ele elevou a audiência trazendo um lucro escandaloso para a emissora, por outro, ele promoveu o terror, a insegurança e caos dentro dos estúdios da Nick.

A série relembra os três casos chocantes de funcionários presos por p3d0f!1!4 na emissora. De longe, a história mais chocante revelada no documentário é a de Drake, que sofreu violências s3xu4!5 por seu professor de atuação na Nick, Brian Peck, entre os anos de 2004 a 2007. Bell teve vários surtos durante sua juventude, se tornando um jovem problemático, viciado em, desaparecendo, dentre outras coisas. Mais tarde, seu comportamento errático se revelou uma consequência dos sofridos dentro da emissora.

O abusador, além de ter recebido amplamente apoio da classe artística, durante o julgamento, ainda recebeu liberdade 16 meses após sua condenação e prisão, retornando ao showbiz e trabalhando na Disney, em programas como “Zack & Cody”. Enquanto isso, Drake teve sua vida pessoal e sua carreira impactada enormemente pelo trauma sofrido.

“O Lado Sombrio da TV Infantil” revela verdades amargas e que muitas vezes preferiríamos nem saber. As pressões e sofridos pelos jovens atores que integraram os programas infantis, a exploração, manipulação emocional e negligência, além da exposição a conteúdos inapropriados para menores revela o quanto a indústria do entretenimento é um ambiente perigoso para crianças e adolescentes.

Série: O Lado Sombrio da TV Infantil

Direção: Mary Robertson e Emma Schwartz

Ano: 2024

Gênero: Crime/Documentário

Nota: 9