A mais bela história de amor deste século está na Netflix — nenhum filme vai te emocionar tanto

Joe Wright tem uma filmografia relativamente extensa, somando pouco mais de vinte filmes ao longo de sua carreira. A cada ano, quase sempre entrega um novo projeto, alguns dos quais já lhe renderam grandes prêmios. Entre suas realizações mais lembradas está uma aclamada versão de “Orgulho e Preconceito”, adaptação da obra clássica de Jane Austen que conquistou ampla aceitação do público.

Lançado em 2005, o longa é protagonizado por Keira Knightley, que já havia colaborado em outros projetos com Wright. Aqui, ela vive Elizabeth Bennet, uma jovem com temperamento forte e decidido, que faz parte de uma família numerosa, com cinco irmãs, todas moradoras de uma fazenda em Meryton, uma pacata cidade rural.

O patriarca da família, interpretado por Donald Sutherland, enfrenta dificuldades financeiras, enquanto sua esposa (Brenda Blethyn) dedica-se a procurar bons partidos para as filhas. O equilíbrio do lar é abalado com a chegada de dois cavalheiros à região: o aristocrata senhor Bingley (Simon Woods) e seu amigo reservado, senhor Darcy (Matthew Macfadyen). Jane, a irmã mais velha, logo atrai o interesse de Bingley.

Por outro lado, Elizabeth é cortejada por alguns pretendentes, incluindo o desajeitado senhor Collins (Tom Hollander) e o enigmático oficial Wickham (Rupert Friend). Contudo, a complexa relação que se desenvolve entre ela e Darcy é o verdadeiro ponto central da trama, marcada por julgamentos precipitados e constantes mal-entendidos.

O temperamento ríspido de Darcy só alimenta as impressões negativas de Elizabeth, agravadas por sua percepção da disparidade entre suas posições sociais. Contudo, a tensão entre os dois cresce conforme interagem, revelando um sentimento que ambos hesitam em admitir.

Visualmente, o filme se destaca pelas deslumbrantes paisagens inglesas e pela reconstrução fiel da época georgiana, marcada por imponentes arquiteturas renascentistas. Esse contraste entre a riqueza e a decadência da fazenda Bennet é uma das formas sutis pelas quais Wright explora as questões sociais da obra de Austen.

A história de Jane Austen sempre foi uma análise crítica das diferenças de classe e da condição da mulher na sociedade. No filme, essa reflexão é acentuada pelas comparações entre as propriedades dos personagens e a precária situação das Bennet, cuja sobrevivência financeira depende exclusivamente de casamentos vantajosos.

Filme: Orgulho e Preconceito

Direção: Joe Wright

Ano: 2005

Gênero: Romance

Nota: 10/10