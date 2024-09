Uma das animações mais premiadas da história, filme influenciou carreira de Christopher Nolan e Steven Spielberg e está no Prime Video

“Paprika”, de Satoshi Kon, seu último longa-metragem antes de sua morte prematura em 2010, é uma das animações japonesas mais reverenciadas e influentes já criadas. Esta obra-prima cinematográfica não apenas recebeu aclamação da crítica, mas também deixou um impacto duradouro na indústria do cinema, inspirando notavelmente grandes produções como “A Origem”, de Christopher Nolan, e “Sonhos Lúcidos”, de Jun-sung Kim. O filme explora teorias freudianas sobre os sonhos, em particular como eles se formam através da condensação de fragmentos de memórias e associações, revelando, por fim, nossos medos mais profundos, traumas e desejos reprimidos.

“Paprika” em si foi adaptado do romance homônimo de 1993, escrito por Yasutaka Tsutsui, uma obra que também inspirou duas adaptações em mangá. O primeiro mangá, ilustrado por Reiji Hagiwara, começou em 1995, mas não foi publicado até 2003. A segunda adaptação, criada por Eri Sakai, seguiu em 2007. A influência da narrativa original de Tsutsui é evidente ao longo do trabalho de Kon, com o diretor tomando liberdades criativas para criar um filme visualmente deslumbrante e tematicamente complexo.

A narrativa de “Paprika” acompanha três cientistas — Chiba, Tokita e Shima — que trabalham na Fundação para Pesquisa Psiquiátrica. Eles desenvolvem um dispositivo inovador conhecido como DC Mini, que permite que indivíduos compartilhem seus sonhos enquanto dormem. Esta tecnologia revolucionária destina-se a tratar traumas psicológicos e promover a saúde mental ao permitir que os terapeutas entrem e explorem os sonhos de seus pacientes. Chiba, em particular, assume a persona de “Paprika” no mundo dos sonhos para conduzir essas investigações. No entanto, como o DC Mini permanece sem regulamentação, deve ser restrito a testes internos dentro da Fundação. As implicações éticas são profundas, pois os limites entre sonhos e realidade começam a se confundir, representando riscos significativos.

A história se intensifica quando o DC Mini é roubado por um ladrão enigmático, lançando o trio em uma corrida contra o tempo para recuperar o dispositivo e evitar consequências catastróficas. Eles se unem ao Detetive Kogawa Toshimi, que se vê envolvido nos eventos surreais e misteriosos que se desenrolam. A mistura do filme entre alegoria, metanarrativa e representações visuais surreais cria uma experiência densa, complexa e psicodélica, desafiando os espectadores a decifrar as camadas intrincadas de significado.

Em uma entrevista, Satoshi Kon revelou que sentiu uma conexão imediata com “Paprika”, de Tsutsui, ao lê-lo pela primeira vez, sentindo que seus destinos estavam entrelaçados. Em 2003, Kon conheceu Tsutsui e buscou sua bênção para adaptar o romance em um filme de animação. Kon enfatizou que nunca teria prosseguido com a adaptação sem a aprovação total do autor, destacando o profundo respeito que tinha pelo trabalho de Tsutsui.

“Paprika” não é apenas o filme mais tecnologicamente avançado de Kon, apresentando o uso extensivo de CGI para mesclar efeitos analógicos e digitais, mas também marcou sua primeira incursão no cinema 3D. Esta inovação tecnológica era algo que Kon esperava explorar mais em futuros projetos, embora sua morte prematura por câncer de pâncreas tenha interrompido essas ambições. Uma de suas principais influências ao navegar pelos inúmeros absurdos do filme foi “Brazil”, de Terry Gilliam, um filme que ressoou com as próprias tendências surrealistas de Kon e sua afiliação com o Monty Python.

Na época do lançamento de “Paprika”, Kon expressou o desejo de concentrar-se em criar mais filmes para o público infantil. Tragicamente, essa ambição não se concretizou, pois o diretor faleceu apenas alguns anos depois, deixando um legado de trabalho inovador que continua a inspirar cineastas e animadores ao redor do mundo.

Filme: Paprica

Direção: Satoshi Kon

Ano: 2006

Gênero: Animação / Drama / Fantasia

Nota: 10/10