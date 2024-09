Filme de ação e comédia com Mélanie Laurent assistido por 84 milhões de espectadores na Netflix

A atriz Mélanie Laurent, famosa por seu papel como Shoshanna em “Bastardos Inglórios”, de Quentin Tarantino, se destaca agora como diretora com a comédia de ação francesa “As Ladras”. O filme se encaixa na fórmula clássica de um blockbuster, mas Laurent, longe de ser novata, já tem um histórico notável atrás das câmeras, com obras como “Respire” (2014) e “Demain” (2015) no currículo.

Na narrativa que, por vezes, se torna previsível, Laurent traz Adèle Exarchopoulos como Alex, a parceira de Carole, interpretada pela própria diretora. Carole é uma ladra de elite que trabalha sob as ordens da temida Madrinha, vivida por Isabelle Adjani. Ao descobrir sua gravidez, Carole decide se afastar do mundo do crime, mas a chefona não aceita essa saída.

Para conseguir sua liberdade, elas negociam um último golpe que promete render dois milhões de dólares. No entanto, Carole sabe que essa missão pode ser apenas uma forma de ganhar tempo antes de encontrar uma saída definitiva. Para ajudar no plano, ela chama a motorista Sam, interpretada por Manon Bresch, e juntas elas se lançam na execução do assalto.

“As Ladras” oferece um entretenimento envolvente, com um trio de protagonistas que brilha em cena. A presença de Adjani, sempre carismática, adiciona charme ao filme, que é repleto de ação, perseguições, humor e até toques de romance. Essa obra é uma combinação de referências a filmes como “Alerta Vermelho” e “As Panteras”, embora não traga nada de radicalmente novo ao gênero.

Laurent tinha como objetivo apresentar uma ação protagonizada por mulheres que também fossem engraçadas. Ela observou que, frequentemente, as heroínas dos filmes de ação são retratadas como figuras intimidadoras. Além disso, a diretora desejava mostrar um grupo de mulheres com quem o público quisesse realmente se divertir.

De diversas maneiras, “As Ladras” é um filme empoderador. Ele apresenta mulheres que não apenas têm o controle de suas vidas, mas que também vivem com liberdade e sensibilidade. Elas experimentam o amor, enfrentam desilusões, mas sempre encontram um caminho para seguir em frente, levando uma vida intensa e autêntica. O filme enfatiza a feminilidade e a força de suas personagens, que são diversas em suas individualidades.

Outro aspecto notável de “As Ladras” é sua estética vibrante e estilizada. A obra se destaca por sua paleta de cores vivas e uma abordagem visual cheia de charme, utilizando efeitos especiais com moderação. A ação se desenrola de forma ágil, sem recorrer a explosões excessivas, mantendo o foco na história e nas interações entre as personagens. Com isso, Laurent entrega um filme que, apesar de algumas previsibilidades, garante uma experiência leve e divertida.

Filme: As Ladras

Direção: Mélanie Laurent

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Ação

Nota: 8/10