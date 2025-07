Prepare-se para o fim de semana: 5 filmes que vão te prender em casa

Apocalipse nos Trópicos (2025), Petra Costa (Netflix)

Divulgação / Impact Partners

O documentário acompanha a ascensão da influência evangélica na política brasileira, mostrando como o discurso apocalíptico das igrejas neopentecostais moldou a eleição de Jair Bolsonaro e segue impactando decisões no alto escalão do poder. A narrativa se desenrola entre bastidores políticos e púlpitos, explorando a atuação de figuras centrais como o ex-presidente Bolsonaro, o atual presidente Lula e o televangelista Silas Malafaia. Ao longo do filme, observa-se como a retórica do fim dos tempos é mobilizada para justificar ações autoritárias, controlar pautas legislativas e redefinir os rumos da democracia. Com acesso exclusivo a reuniões, cultos e momentos de tensão institucional, o documentário revela um país dividido entre fé e política, em que as fronteiras entre Estado e religião se tornam cada vez mais turvas. A trama expõe não apenas o avanço da teocracia como projeto de poder, mas também a dificuldade de contê-la em meio à legitimação popular e ao medo amplamente disseminado.