O melhor filme de ação deste final de semana acaba de chegar à Netflix

Violência gera violência e o crime nutre-se de si mesmo, como se depreende dos 98 minutos de “Rápida Vingança”, um thriller à moda antiga, onde um homem passa a vida procurando um meio de expurgar a maldição que lhe rogam num momento qualquer, mesmo que isso implique seu próprio fim. Haveria algum jeito de se reparar decisões erradas que, por também terem envolvido a vida de outra pessoa de forma tão profunda, constituem-se ainda hoje num estigma? É o que George Tillman Jr. tenta responder por meio de Driver, o motorista sem nome vivido por Dwayne Johnson, irremediavelmente preso na teia imensa que nos liga e torna-nos dependentes uns dos outros, para o bem e para o mal, até que movimentos contrários ao seu desejo começam a agir com força cada vez mais incontrolável e o atiram no limbo particular ao qual se apega tanto. O roteiro de Joe e Tony Gayton balança com as oscilações de humor de Driver, que distribui socos, chutes e, principalmente, tiros em cenas muito bem-coreografadas, que quase sempre terminam em sangue e morte. Mas “Rápida Vingança” é um pouco mais.

Gostemos ou não, o tempo passa, muito rápido, na maior parte das vezes, insuportavelmente devagar, a depender das circunstâncias, e homem nenhum é capaz de fazer nada a respeito, por mais que pense o contrário. Podemos, se tanto controlar o avanço dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, das horas, e, sendo bastante franco, seria um tormento dos diabos assistir à marcha da eternidade, tudo sempre se repetindo da mesma forma, igualzinho, num mundo cada vez mais populoso, mais caótico, mais tomado de poluição, calor, hediondez, com a diferença de se ficar sozinho, não reconhecer mais ninguém a sua volta, sentir-se um exilado na própria vida, um prisioneiro de uma ideia de esperança há muito obsoleta. Johnson incorpora demônios de um sujeito perdido em si mesmo, deixando a cadeia imbuído do desejo de reparação que o nutriu por anos. Malgrado o título, esta é uma trama que queima em fogo brando, muito diferente de muitas já protagonizadas pelo eterno The Rock, com mais espaço para justificativas para o caos sangrento a que se assiste. E um elenco de coadjuvantes que faz toda a diferença.

Filme: Rápida Vingança

Direção: George Tillman Jr.

Ano: 2010

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10