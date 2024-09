Thriller de ficção científica com Robert De Niro, na Netflix

Baseado no livro “The Dark Fields”, de Alan Glynn, o longa “Sem Limites” chegou ao cinema sob a direção de Neil Burger, com roteiro adaptado por Leslie Dixon. Estreando em 2011, o filme traz Bradley Cooper no papel principal, e as filmagens ocorreram em locais emblemáticos como Filadélfia, cidade de origem do ator, além de Nova York e Puerto Vallarta, no México. Durante o período das gravações, Cooper vivia um momento delicado, já que seu pai enfrentava um câncer terminal, falecendo logo após o término do trabalho.

A narrativa acompanha Eddie Morra (Cooper), um escritor em plena crise criativa, lutando para entregar um livro à editora, enquanto sua vida pessoal desmorona. Ele acaba de perder o relacionamento com Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista promissora que, após conquistar uma promoção, decide romper com Eddie, cansada de sua falta de ambição e responsabilidade.

Tudo começa a mudar quando Eddie reencontra Vernon Gant (Johnny Whitworth), ex-cunhado e antigo traficante, que agora trabalha para uma empresa farmacêutica. Vernon oferece a Eddie uma pílula chamada NZT-48, um composto experimental que, segundo ele, é capaz de liberar o total potencial do cérebro humano. Embora inicialmente hesitante, Eddie decide experimentar o medicamento, e o resultado é uma mudança radical em sua vida.

Sob o efeito do NZT-48, Eddie vê sua produtividade explodir. Suas dívidas começam a desaparecer, sua vida pessoal se reorganiza e ele faz avanços substanciais em seu livro. No entanto, os benefícios da droga são temporários, durando apenas um dia. Na busca por mais comprimidos, Eddie retorna a Vernon, mas este é assassinado, deixando Eddie com acesso ao estoque do NZT-48. Com um suprimento constante da droga, Eddie rapidamente ascende no mundo financeiro, chamando a atenção do poderoso investidor Carl Van Loon (Robert De Niro).

Contudo, os efeitos colaterais da substância logo se revelam, ameaçando sua saúde e colocando em risco seus novos planos. Além disso, Eddie se vê enredado em um perigoso jogo de poder e violência, sendo perseguido por Gennady (Andrew Howard), um agiota impiedoso que espera o pagamento de um empréstimo.

Embora o NZT-48 seja fictício, o filme explora questões reais sobre o uso de nootrópicos – substâncias que alegam melhorar o desempenho cognitivo. “Sem Limites” toca em uma linha delicada, provocando o espectador a refletir sobre o verdadeiro impacto dessas drogas: seriam elas capazes de gerar mudanças concretas ou apenas atuariam como placebos sofisticados, inflando a autoconfiança dos usuários?

O filme propõe uma reflexão instigante sobre a dependência em substâncias que prometem atalhos para o sucesso. Ele questiona os limites éticos e morais das escolhas que fazemos em busca do poder e do êxito, sugerindo que o preço a pagar pode ser mais alto do que o esperado.

Ao longo da trama, somos levados a refletir sobre os riscos de uma ambição desmedida e a obsessão pelo sucesso rápido. O filme instiga um debate sobre o custo de perseguir o progresso por meios artificiais, colocando em pauta se o verdadeiro avanço pessoal deve vir do esforço genuíno ou se os atalhos oferecidos por substâncias como o NZT-48 são apenas uma ilusão perigosa.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gênero: Suspense/Ficção Científica

Nota: 9