Anti-herói de Keanu Reeves em ação: saga bilionária que redefiniu o gênero e conquistou o mundo está na Netflix

Poucas produções de ação conseguiram impactar o público como esta. Baseada em temas de máfia e obras icônicas do gênero, a história, concebida por Derek Kolstad e levada às telas por Chad Stahelski, ambos com experiência no mundo dos dublês, trouxe uma nova abordagem para os thrillers. Logo se tornou um clássico moderno, apresentando ao público um anti-herói carismático e inesquecível. A atuação de Keanu Reeves foi determinante, imprimindo uma profundidade emocional e uma presença poderosa, atributos que poucos conseguiriam alcançar com tamanha eficiência.

A trama gira em torno de um ex-assassino profissional que deixa seu passado violento para buscar tranquilidade ao lado de sua esposa, com quem tem uma forte ligação emocional. A vida pacata de ambos é interrompida pela doença terminal dela, que o deixa abalado. Como último gesto de afeto, ela organiza a entrega de um filhote de cachorro para acompanhá-lo. Ele desenvolve um vínculo profundo com o animal, seu último elo com a falecida esposa. No entanto, sua paz é destroçada após um encontro com o filho de um chefão da máfia, obcecado pelo carro de Wick. Quando ele se recusa a vender, o confronto inicia uma série de eventos devastadores.

Numa noite fatídica, a casa de Wick é invadida, seu carro roubado, e o cão, brutalmente assassinado. Este crime desperta o antigo lado assassino de Wick, e sua busca por vingança abala os alicerces do submundo do crime. O pai do jovem, ao perceber o caos iminente, tenta intervir, mas já é tarde demais. Determinado a eliminar todos os que causaram sua dor, Wick inicia uma caçada implacável. Seus inimigos sabem que desafiá-lo é assinar a própria sentença de morte, e a escalada de violência apenas confirma isso.

O filme destaca-se pelas sequências de ação minuciosamente coreografadas, onde cada combate é um espetáculo de precisão e brutalidade. A dedicação de Keanu Reeves ao papel foi além das expectativas, com o ator realizando a maioria das cenas de ação, que incluíram intensas perseguições e lutas corpo a corpo. Para se preparar, Reeves passou por um treinamento rigoroso, que envolveu técnicas de jiu-jitsu brasileiro, manuseio de armas de fogo e combate em espaços fechados. Ele ainda treinou com ex-militares, a fim de trazer o realismo necessário para o personagem.

Outro aspecto crucial para a atmosfera única do filme é a cinematografia. Jonathan Sela, o diretor de fotografia, usou uma paleta de cores vívidas e iluminação que ressaltava o contraste entre luz e sombra, criando uma estética noir contemporânea. O uso de tons de néon e o estilo visual ajudaram a destacar tanto a violência quanto a elegância do protagonista. Cada detalhe visual, dos figurinos aos cenários, reforça o caráter dual de Wick: um homem refinado, mas mortal. Com isso, o filme se consolidou como um marco do gênero, oferecendo uma narrativa visualmente cativante e emocionalmente intensa.

Filme: John Wick — De Volta ao Jogo

Direção: Chad Stahelski

Ano: 2014

Gênero: Ação/Suspense/Policial

Nota: 10