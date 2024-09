O filme mais perturbador e angustiante de 2024 acaba de estrear na Netflix

Criar filhos nunca foi fácil, e sempre existem condições muito particulares naquele novo membro da família, bem mais que apenas um adorável serzinho cheio de dobras e recendendo a leite. Às vezes inesperado, malquisto até, em muitas ocasiões, um bebê mexe com as frágeis certezas de um casal, mas… e quando além das tantas adversidades que cercam a vinda de uma criança a este mundo, vasto mundo, há outras, particularmente complexas, a começar pelo fato dela chegar para uma garota de dezesseis anos, pobre, também ela filha de uma mãe solo sempre absorta em turnos de trabalho extenuantes? “Em Busca de uma Filha” é desses relatos que só mesmo a vida consegue inspirar, e quanto mais o público se aprofunda no que é dito, mais é acossado por perguntas que levam a outras indagações, mal-estar que perdura ao longo das duas partes do filme. Documentarista experimentado, Ryan White tira de cada lance novas conclusões, e dessas outros argumentos, até que a tudo embica de vez numa história macabra cujos personagens revelam sua real natureza sem cerimônia.

Em 1974, Cathy Terkanian dá a luz Alexis Michelle. Como não tem emprego, essa moça pobre de uma família disfuncional do Michigan, no nordeste dos Estados Unidos, entrega a filha à adoção, pensando ter tomado a melhor atitude que poderia para salvaguardar o futuro da bebê, mas o destino preparava-lhe uma amarga surpresa. Em 2010, a polícia envia-lhe uma carta, pedindo uma amostra de material biológico para que comparassem seu DNA com o de uma mulher encontrada morta com evidentes sinais de abuso sexual numa plantação de milho. “Só pode ser Alexis”, imaginara Cathy, numa mistura indigesta de alívio e terror, mas esse era só o princípio de uma agonia que iria se tornar muito mais pungente. Em tomadas mais e mais intimistas, o diretor faz alguns esclarecimentos quanto às suspeitas e tentativas de Cathy quanto a reencontrar Alexis, que recebera o nome de Aundria Bowman, e parecia mesmo ter crescido num lar que soubera acolhê-la aos dez meses de vida. O cadáver não era de Aundria, mas o que viria a seguir, longe de conter qualquer laivo de esperança, transformaria de uma vez por todas a sólida crença de uma mãe que procura por uma filha ainda pequena em sua lembrança.

Cathy fica sabendo que em 1989, aos catorze anos, Aundria supostamente teria fugido de casa, para escapar dos maus-tratos de Dennis Bowman, o pai adotivo, e à medida que, junto com a mãe biológica, tomamos pé das circunstâncias em que Aundria vivia com seus novos pais, “Em Busca de uma Filha” adquire um nauseante tom de conto policial sem nenhuma censura. Colegas de escola de Aundria que Cathy conhecera por meio da página numa rede social criada por ela para investigar o caso dizem se lembrar de espancamentos constantes. Uma vez, à mesa de jantar, quando mencionou que ela e uma amiga comiam restos de picles com catchup e mostarda enquanto o casal fartava-se com hambúrgueres, seu pai adotivo deu-lhe um tapa tão forte que por pouco ela não cai da cadeira. Os estupros não tardariam a acontecer, e as denúncias de Aundria, a professores, à igreja frequentada pela família, às autoridades, nunca surtiram efeito. É aí que ganha força a hipótese da fuga.

White acrescenta outros personagens à narrativa central, a exemplo de Carl Koppelman, um detetive amador que elaborara uma planilha caseira com quase duas dezenas de milhares dedesaparecidos, separados por sexo, data de nascimento e lugar de origem. Koppelman, a propósito, é quem passa a acompanhar Cathy até o desfecho do inquérito, desarquivado vinte anos depois, inclusive a visitas quase criminosas à propriedade dos Bowman, que sobrevoava com o auxílio de um drone. Numa das imagens captadas pelo aparelho, Cathy repara em sutis mudanças no quintal, e a derradeira revelação confirma o que seu instinto já a vinha alertando acerca de Bowman desde a conversa com as ex-colegas de Aundria. A busca de Cathy Terkanian chega a termo com uma dura certeza e uma avalanche de rancores e arrependimentos, um fardo a mais em sua jornada por clareza e reparação.

Filme: Em Busca de uma Filha

Direção: Ryan White

Ano: 2024

Gêneros: Documentário

Nota: 9/10