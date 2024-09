Comédia romântica que arrecadou quase 2 bilhões de reais nas bilheterias e levou 72 milhões aos cinemas está no Prime Video

Richard Curtis, o consagrado roteirista por trás de algumas das comédias românticas mais populares do cinema, tem um papel crucial na formação das expectativas românticas que muitos de nós alimentamos. Filmes como “Quatro Casamentos e um Funeral”, “Simplesmente Amor” e “Um Lugar Chamado Notting Hill” são apenas alguns dos trabalhos que pavimentaram esse caminho. O último, dirigido por Roger Michell, tornou-se um marco no gênero, arrecadando mais de 360 milhões de dólares em bilheteria com um orçamento modesto de 42 milhões. Esse sucesso prova o quanto as comédias românticas ainda têm poder sobre o imaginário coletivo.

Em “Um Lugar Chamado Notting Hill”, a locação não poderia ser mais apropriada. O charmoso bairro de Londres, com sua arquitetura georgiana e vitoriana, além das icônicas portas coloridas, serve como o cenário perfeito para a história que se desenrola. O enredo segue William Thacker (Hugh Grant), o proprietário de uma modesta livraria especializada em livros de viagem. Após um divórcio que o deixou desiludido, a vida de Will se arrasta em uma rotina monótona.

Até que a famosa atriz de Hollywood, Anna Scott (Julia Roberts), entra em sua loja, buscando um refúgio momentâneo da constante perseguição dos paparazzi. O primeiro encontro dos dois é quase casual, mas um incidente logo depois, quando Will derrama suco de laranja em Anna na rua, dá início a uma conexão que parece escrita pelo destino.

Anna, apesar de sua vida de glamour e fama, sente-se atraída pela simplicidade e naturalidade de Will. Ele a convida para sua casa para que ela possa se limpar, e o breve momento entre os dois culmina em um beijo inesperado de Anna, dando início a um relacionamento que desafia a lógica convencional.

Se essa fosse uma história do mundo real, talvez o breve encontro tivesse sido o fim. Mas no universo das comédias românticas, o destino sempre encontra maneiras de intervir. Will e Anna se reencontram e ele a apresenta ao seu grupo de amigos, personagens excêntricos que adicionam toques de humor e leveza à trama. Como em toda boa comédia romântica, o casal enfrenta desafios ao longo do caminho, como o incansável assédio da mídia e a presença indesejada de Jeff (Alec Baldwin), ex-namorado de Anna.

O filme conquista não apenas pelo enredo, mas pelas performances notáveis dos protagonistas. Hugh Grant, com seu charme habitual, oferece uma atuação cativante como Will, enquanto Julia Roberts, no papel da estrela mundial que busca escapar da superficialidade, exibe uma vulnerabilidade envolvente. A química entre os dois é inegável e um dos elementos centrais para o sucesso da produção.

Outro aspecto que merece destaque é a trilha sonora. Com canções que capturam o espírito romântico e melancólico da narrativa, a música desempenha um papel fundamental no filme. A interpretação de Elvis Costello para uma das mais belas composições de Charles Aznavour e a melancolia de “Ain’t no Sunshine”, de Bill Withers, são exemplos perfeitos da harmonia entre som e imagem.

“Um Lugar Chamado Notting Hill” se mantém, até hoje, como uma das comédias românticas mais apreciadas, oferecendo uma combinação equilibrada de romance, humor e uma trilha sonora marcante. Disponível para streaming no Prime Video, o filme continua a ser uma referência no gênero, sempre pronto para proporcionar momentos de escapismo e inspiração.

À medida que o público continua a ser cativado por histórias que misturam o mundo das celebridades com o das pessoas comuns, a narrativa de “Um Lugar Chamado Notting Hill” segue relevante. Em uma época onde o improvável parece cada vez mais possível, o filme oferece uma doce lembrança de que o romance pode, sim, florescer nos lugares mais inesperados. Ele nos lembra do poder das narrativas de amor em nos fazer sonhar, mesmo que por algumas horas, com um mundo onde as barreiras entre diferentes realidades são, no fim das contas, facilmente superáveis.

Filme: Um Lugar Chamado Notting Hill

Direção: Roger Mitchell

Ano: 1999

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10