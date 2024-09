O primeiro filme da Netflix em 2024 a chegar ao Top 1 mundial na primeira hora de estreia

Jeremy Saulnier volta às telas com uma produção que opta por uma abordagem direta e marcante, destacando-se entre suas qualidades mais notáveis. Conhecido por despertar fortes reações na audiência, Saulnier consegue prender a atenção de forma incansável, conduzindo o espectador por uma narrativa que desafia convenções e revira expectativas de maneira inesperada. O enredo, que em um primeiro momento parece rotineiro, revela novas camadas ao abordar a trajetória de um homem negro, alvo de uma violenta ação policial. Esse protagonista, um ex-fuzileiro naval, demonstra uma personalidade serena e metódica, embora ainda carregue os traumas da guerra no Iraque e a firme resolução de não se submeter à opressão de autoridades incumbidas de proteger os cidadãos. Saulnier, portanto, afasta-se das fórmulas tradicionais, oferecendo uma narrativa que se distingue pela sua ousadia e singularidade.

Narrativas de qualidade raramente seguem roteiros previsíveis, e o risco de se perder na busca por surpreender o público está sempre presente. Ainda assim, “Rebel Ridge” dribla essa armadilha com habilidade. Após Terry Richmond ser abordado de maneira injusta enquanto andava de bicicleta, a história se desenrola em uma espiral kafkiana, na qual ele precisa não apenas provar sua inocência, mas também recuperar o dinheiro que lhe foi indevidamente retirado.

O filme se aprofunda em questões legais que, de certa forma, ecoam discussões levantadas em produções como o documentário “A 13ª Emenda”, dirigido por Ava DuVernay, porém sem o tom pedagógico. Aaron Pierre entrega uma performance de destaque no papel principal, equilibrando momentos de serenidade com uma raiva contida que torna a sua atuação convincente e visceral. A tensão cresce de forma constante, com Pierre confrontando o xerife local, enquanto conta com o apoio de uma jovem idealista. A trama foge de soluções fáceis, recusando-se a seguir o caminho de romances triviais ou desfechos previsíveis, culminando em uma conclusão inesperada que reforça o quanto até mesmo os indivíduos mais pacíficos podem se tornar perigosos quando confrontados em situações extremas.

Filme: Rebel Ridge

Direção: Jeremy Saulnier

Ano: 2024

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10