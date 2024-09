Ficção-científica inspirada em sucesso de Steven Spielberg, com Adam Driver, acaba de chegar ao Prime Video

Ficção científica lançada recentemente no Prime Video, “65 — Ameaça Pré-Histórica” traz Adam Driver no papel do comandante Mills, piloto de uma aeronave enviado para uma missão no espaço. Após um acidente, ele acaba em um planeta desconhecido. Para sua surpresa, o planeta é a Terra de 65 milhões de anos atrás, ainda na era dos dinossauros. A única companhia de Mills é uma adolescente, Koa (Ariana Greenblatt), que estava adormecida em uma câmara criogênica.

Mills veio de um planeta chamado Somaris, que possui uma tecnologia espacial sofisticada e semelhante à da Terra. Lá, ele deixou para trás sua esposa e filha, Nevine (Chloe Coleman). Deixar a filha foi um desafio particularmente difícil para Mills. A presença de Koa o lembra de sua filha e, por isso, desperta nele um instinto protetor em relação à garota.

Para que sobrevivam, a dupla precisa atravessar uma rota e subir ao cume de uma montanha, onde uma nave-cápsula está pousada e poderá levá-los de volta ao seu planeta. Mills e Koa se deparam com inúmeros seres jurássicos perigosos, além dos riscos da própria floresta, como areia movediça e outras intempéries. Em um território desconhecido, perigoso e imprevisível, a travessia para a nave se torna uma aventura de vida ou morte.

Com um elenco limitado e uma ambientação pouco variada, o filme demanda bastante das atuações de Adam Driver e Ariana Greenblatt para capturar o público. Apesar do cenário “spielbergiano”, a abordagem dada ao filme por Scott Beck e Bryan Woods — que também escreveram o roteiro — é bem mais dramática e sombria.

As filmagens de “65 — Ameaça Pré-Histórica” começaram em dezembro de 2020, em Nova Orleans, e terminaram em fevereiro de 2021. As cenas do pântano foram gravadas na Kisatchie National Forest, na Louisiana. Outros locais no Oregon também foram usados para criar os cenários pantanosos.

As gravações ocorreram durante a pandemia de COVID-19, o que representou um grande desafio logístico, impactando o cronograma da produção e influenciando o andamento do projeto. Para se preparar para o papel, Adam Driver, que é reconhecido por sua dedicação aos seus personagens, passou por um rigoroso treinamento militar para as cenas de ação e sobrevivência. Ele teve aulas de manuseio de armas e passou por preparação de resistência física.

Embora inspirados em dinossauros reais, as animações fantasiosas foram consideradas mais adequadas ao filme, por serem versões mais assustadoras. Além de “Jurassic Park”, outros filmes como “Planeta dos Macacos” e “Alien” serviram de influência tanto na escrita quanto na estética de “65 — Ameaça Pré-Histórica”.

Uma curiosidade — e talvez um spoiler — é que o filme se passa diante da ameaça iminente do asteroide que viria a destruir a vida dos dinossauros na Terra. A pressa em deixar o planeta, diante dessa ameaça espacial, aumenta ainda mais a tensão dos protagonistas, conferindo à trama um senso de urgência adicional.

Filme: 65 — Ameaça Pré-Histórica

Direção: Scott Beck e Bryan Woods

Ano: 2023

Gênero: Thriller/Ficção Científica/Drama/Ação

Nota: 8